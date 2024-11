Ariel Sharon a murit, dupa opt ani de coma

Ariel Sharon a murit, sambata, la varsta de 85 de ani, dupa ce se afla in coma de opt ani.

Presa din Israel scrie ca in ultimele 48 de ore, starea de sanatate a fostului premier israelian s-a agravat, astfel ca acesta se afla aproape de moarte.

Reprezentantii spitalului in care se afla Sharon au spus, joi, ca starea sa de sanatate s-a deteriorat accentuat. De asemenea, membrii familiei sale se stransesera deja in jurul sau.

La inceputul anului, medicii spuneau ca fostul prim-ministru al Israelului isi traieste "ultimele sale zile", starea sa critica de sanatate deteriorandu-se si mai mult. Pe langa scaderea functionarii mai multor organe, printre care si rinichii, Sharon suferea si de o infectie a sangelui. Ariel Sharon intrase in coma in 2006.

Ariel Sharon a murit la Centrul Medical Sheba din afara orasului Tel Aviv. Reprezentantii unitatii sanitare au declarat ca Ariel Sharon a murit linistit, fiind alaturi de familie.

Doctorul Shlomo Noy, de la Centrul Medical Sheba, a spus ca Sharon a murit sambata dupa-amiaza in urma unui atac de cord, anunta BBC.

O viata dedicata Israelului

Ariel Sharon a fost cel de-al 11-lea premier israelian si general in armata. A fost premier al Israelului in perioada 2001 - 2006.

Ariel Sharon a fost comandant in armata israeliana inca de la infiintarea acesteia, in 1948, participand la razboiul de independenta din acelasi an. A fost comandant de pluton in Brigada Alexandroni si a participat la multe batalii, inclusiv la operatiunea Ben Nun Alef.

A fost o personalitate importanta in cadrul crearii Unitatii 101. Printre evenimentele militare la care a participat se numara Razboiul de sase zile din 1967 sau Razboiul de Yom Kippur din 1973. Ca ministru al Apararii, a comandat operatiunile din cadrul Razboiului din Liban din 1982.

In cadrul carierei sale militare, a fost considerat drept cel mai mare comandant din istoria Israelului si unul dintre cei mai buni strategi ai tarii. Dupa participarea la Razboiul de Yom Kippur a fost numit "Regele Israelului" sau "Leul lui Dumnezeu".

Dupa ce s-a retras din armata, Sharon a intrat in partidul Likud si a indeplinit o serie de functii politice in perioada 1977 - 1992 si 1996 - 1999. A devenit lider al partidului Likud in 2000 si a fost numit premier al Israelului, functie pe care a avut-o in perioada 2001 - 2006.

In 1983, Comisia Kahan, infiintata de guvernul israelian, a ajuns la concluzia ca Ariel Sharon era responsabil pentru ca nu a prevenit si nu a impiedicat masacrul civililor palestinieni din taberele de refugiati de la Sabra si Shatila de catre militia libaneza. Comisia Kahan a recomandat inlaturarea lui Arel Sharon din functia de ministru al Apararii.

In perioada anilor '70, '80 si '90, Sharon s-a ocupat de constructia asezarilor israeliene din Cisiordania si Fasia Gaza. Din cauza opozitiei cu care s-a confruntat in cadrul partidului Likud, a parasit aceasta formatiune politica. A infiintat apoi partidul Kadima.

In data de 4 ianuarie 2006, a suferit un atac cerebral, fiind in coma de atunci. Atacul cerebral a survenit la numai cateva luni inainte de alegeri, pe care se preconiza ca le va castiga.

Ariel Sharon a activat ca prim-ministru in vremuri turbulente din istoria israeliano-palestiniana, dupa ce in 2000 a avut loc o revolutie in Palestina si fortele militare israeliene au intervenit in urma esecului negocierilor de pace.

Pentru multi israelieni, Arel Sharon a fost un luptator plin de curaj, in aces sens fiind mentionata implicarea sa in timpul razboaielor din 1967 si 1973.

