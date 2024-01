Dansul victoriei. Descătușarea Arinei Sabalenka după al doilea triumf la Australian Open VIDEO

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka (2 WTA, favorită nr. 2) a câştigat sâmbătă trofeul la Australian Open, după ce a învins-o în finală, în două seturi, 6-3, 6-2, pe chinezoaica Zheng Qinwen (15 WTA, favorită nr. 12).

Sabalenka, deţinătoarea titlului, s-a impus extrem de uşor, în doar o oră şi 16 minute, într-o partidă în care a avut trei aşi şi nu a comis nicio dublă greşeală. Adversara ei, a doua jucătoare din China care dispută o finală la Australian Open, după Na Li care a triumfat în 2014, a avut şase aşi şi a comis şase duble greşeli.

Belarusa, în vârstă de 25 de ani, a devenit a doua jucătoare care a câştigat trofeul la Melbourne doi ani la rând, după Victoria Azarenka, compatrioata sa, campioană în 2012 şi 2013.

Sabalenka s-a descătușat după meci, într-un interviu pentru Eurosport, fiind provocată de fosta jucătoare Barbara Schett să pună în scenă un dans al victoriei.

Aryna Sabalenka doing her Champion’s Dance after winning the Australian Open 😂

Iconic. 💃🏻

pic.twitter.com/UoZR62qQ75