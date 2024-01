Ce-a putut să facă bielorusa Sabalenka înaintea meciului de la Australian Open VIDEO

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, nr.2 mondial şi deţinătoarea titlului, s-a calificat în sferturile de finală ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o cu 6-3, 6-2 pe americanca Amanda Anisimova, fostă jucătoare 21 mondial şi retrogradată pe locul 400, duminică la Melbourne, informează AFP.

Pentru un loc în semifinale, belarusa de 25 de ani va juca contra nr.11 mondial, cehoiaca Barbora Krejcikova.

Sabalenka s-a remarcat și pe rețelele sociale, unde au fost postate imagini spectaculoase surprinse la vestiare, cu jucătoarea din Belarus reușind să atingă cu piciorul un obiect plasat pe capul unui bărbat din staff-ul tehnic.

Aryna Sabalenka puts an object on her team members’ head & kicks it off 😂

Keeping herself entertained

