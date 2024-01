S-a aflat ce-a făcut Arina Sabalenka în camera de hotel după victoria de la Australian Open: ”Au băut mult”

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka (2 WTA, favorită nr. 2) a câştigat sâmbătă trofeul la Australian Open, după ce a învins-o în finală, în două seturi, 6-3, 6-2, pe chinezoaica Zheng Qinwen (15 WTA, favorită nr. 12).

Sabalenka, deţinătoarea titlului, s-a impus extrem de uşor, în doar o oră şi 16 minute, într-o partidă în care a avut trei aşi şi nu a comis nicio dublă greşeală. Adversara ei, a doua jucătoare din China care dispută o finală la Australian Open, după Na Li care a triumfat în 2014, a avut şase aşi şi a comis şase duble greşeli.

Belarusa, în vârstă de 25 de ani, a devenit a doua jucătoare care a câştigat trofeul la Melbourne doi ani la rând, după Victoria Azarenka, compatrioata sa, campioană în 2012 şi 2013.

La o zi după victorie, Arina Sabalenka a dezvăluit cum a sărbătorit succesul de la Melbourne, alături de antrenorii săi.

„Am cea mai nebună echipă. Toți am băut puțin, unii dintre ei au băut, nu puțin, au băut mult, puteți vedea, le puteți verifica vocile. Uită-te la ei și vei vedea cine bea cel mai mult. Eu am băut doar puțină băutură, am dansat, ne-am distrat și așa sărbătorim noi”