Ce-a ținut să spună bielorusa Sabalenka, la două săptămâni de la moartea misterioasă a fostului iubit

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul 2 mondial, a fost eliminată recent în turul trei la Miami Open, la câteva zile după moartea fostului ei iubit, Konstantin Koltsov, decedat în condiții misterioase la 42 de ani.

Afectată de moartea fostului partener de viață, Sabalenka a refuzat să dea orice fel de declarații pe parcursul competiției din Florida.

La două săptămâni distanță, Arina Sabalenka a revenit asupra tragediei, cu un mesaj de mulțumire adresat în special celor care au sprijinit-o.

"Vreau să îmi iau un moment pentru a le mulțumi tuturor fanilor mei pentru dragostea și sprijinul pe care mi le-au transmis în această perioadă dificilă. Cuvintele voastre amabile înseamnă atât de mult și le port cu mine în fiecare zi. Sunt atât de recunoscătoare pentru voi toți", a scris Sabalenka pe X.

Aryna Sabalenka sends a message to her fans & the people who’ve supported her in this difficult time:

“I want to take a moment to say thank you to all my fans for your outpouring love and support during this difficult time. Your kind words mean so much and I carry them with me… pic.twitter.com/KKeFPYSJ5m