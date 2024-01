Sabalenka, luată la întrebări după calificarea în finală: ”De ce râzi mereu când mă vezi?” VIDEO

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul 2 mondial şi deţinătoarea trofeului, s-a calificat în finala Openului Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o în două seturi, cu 7-6 (7/2), 6-4, pe Coco Gauff din Statele Unite (nr. 4), joi la Melbourne.

Sabalenka, în vârstă de 25 de ani, şi-a luat cu această ocazie revanşa după eşecul suferit în faţa americancei în finala US Open 2023.

La final, bielorusa i-a dat un scurt interviu pe teren fostei jucătoare Jelena Dokic.

„Arina, de ce râzi de fiecare dată când mă vezi? Imediat când mă vezi, începi să râzi”, a întrebat-o Dokic pe Sabalenka, în glumă.

”Doar pentru că te iubesc”, a răspuns finalista de la Australian Open.

Aryna Sabalenka after reaching Australian Open Final

Jelena Dokic: “Aryna, why are you laughing every time you see me? Right when you see me you start to laugh.”

Aryna: “I just love you” 😂

