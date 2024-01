Realizări de excepție pentru Arina Sabalenka la Australian Open. Cercul select în care a intrat bielorusa

Belarusa Arina Sabalenka este prima jucătoare care câştigă titlul la simplu feminin la Australian Open pentru două sezoane consecutive de la compatrioata sa Victoria Azarenka (2012-2013).

Ea este a noua jucătoare din Era Open care obţine titluri consecutive la simplu feminin la Australian Open, după Margaret Court, Evonne Goolagong, Steffi Graf, Monica Seles, Martina Hingis, Jennifer Capriati, Serena Williams şi Victoria Azarenka.

Sabalenka este a doua jucătoare din ultimele trei sezoane care îşi asigură un titlu de Grand Slam la simplu feminin fără niciun set pierdut pe parcurs, după ce Ashleigh Barty a făcut acelaşi lucru la Australian Open 2022.

De asemenea, e a cincea învingătoare din 2000 încoace care nu pierde niciun set, după Davenport, Șarapova, Serena Williams și Barty.

