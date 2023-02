Bielorusa Sabalenka a jucat primul meci după victoria de la Australian Open. A stat pe teren mai puțin de o oră

Tenismena Arina Sabalenka (2 WTA), proaspăta câștigătoare de la Australian Open 2023, a jucat primul său meci după triumful înregistrat la Grand Slam-ul de la Antipozi.

În turul secund al turneului WTA 1000 de la Dubai, Sabalenka (2 WTA) a spulberat-o pe americanca Lauren Davis (49 WTA), scor 6-0, 6-1, meci care a durat doar 59 de minute.

În optimi, Sabalenka va evolua contra Jelenei Ostapenko din Letonia, care a trecut de Linda Fruhvirtova din Cehia cu 6-2, 6-0.

