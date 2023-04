Ce-a spus Sabalenka după ce și-a învins cea mai bună prietenă: ”Se va gândi că sunt proastă”

Tenismenele Arina Sabalenka (Belarus) și Paula Badosa (Spania), prietene foarte bune în circuitul WTA, s-au întâlnit vineri în sferturile turneului de la Stuttgart.

Sabalenka (2 WTA) a învins-o pe Badosa (31 WTA) după un meci intens, scor 4-6, 6-4, 6-4.

„Au fost câteva momente pe teren în care am fost cât pe ce să țip „hai”, apoi am spus „Nu știu, poate n-ar trebui”. Ea este prietena mea, se va gândi că sunt proastă”, a declarat Sabalenka la final, referindu-se la prietenia care o leagă de Badosa.

