Deja-vu la WTA Berlin. Ce-a pățit bielorusa Sabalenka pentru al doilea an la rând

Turneul WTA de la Berlin, care se desfășoară pe iarbă, a consemnat o mare surpriză prin eliminarea jucătoarei Arina Sabalenka din Belarus, principala favorită a competiției.

Cap de serie 1, Sabalenka (2 WTA) a fost eliminată de rusoaica Veronika Kudermetova (13 WTA), care s-a impus cu 6-2, 7-6.

Este pentru al doilea an la rând când Sabalenka e eliminată de Kudermetova la turneul de la Berlin.

Kudermetova d. Aryna Sabalenka 6-2 7-6 (2)

Déjà vu in Berlin

Veronika has now beaten Sabalenka 2 years in a row at this event

With Elena Rybakina & Sabalenka both out early in Berlin, Wimbledon is starting to feel a bit more unpredictable. pic.twitter.com/bAI73jRnij