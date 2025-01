Dezgustător! Ce-a putut să facă bielorusa Sabalenka cu trofeul de la Australian Open VIDEO

Jucătoarea americană de tenis Madison Keys (14 WTA, favorită nr. 19) a câștigat sâmbătă trofeul la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o în finală, în trei seturi, 6-3, 2-6, 7-5, pe bielorusa Arina Sabalenka (1 WTA, principala favorită).

Keys (29 ani) s-a impus după o partidă de două ore și 5 minute, în care a reușit șase ași, fără a face vreo dublă greșeală, belarusa, care era dublă deținătoare a titlului, reușind trei ași și comițând cinci duble greșeli.

Madison Keys a obținut astfel primul trofeu de Mare Șlem al carierei, după ce în 2017 a pierdut finala la US Open în fața compatrioatei sale, Sloane Stephens.

Arina Sabalenka, care rămâne cu două trofee consecutive la Australian Open, s-a remarcat la vestiare cu un gest dezgustător la adresa trofeului revenit pierzătoarei. Astfel, copiindu-și un membru al staff-ului, sportiva din Belarus s-a amuzat făcându-se că urinează pe trofeu.

Let's all pee on it. 😂😂 #sabalenka pic.twitter.com/aJL30vn9BQ