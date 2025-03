Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a abandonat sâmbătă, la turneul WTA de la Miami, în meciul cu Arina Sabalenka. Ruse a acuzat dureri musculare.

Gabriela Ruse (27 de ani, locul 50 WTA) nu a putut duce la capăt meciul disputat în 16-imile turneului WTA 1000 Miami Open, împotriva liderului mondial WTA, belarusa Arina Sabalaneka (26 de ani).

Jucătoarea din România a cedat primul set cu 1-6, iar în startul celui de-al doilea set a acuzat dureri musculare care nu i-au permis să încheie meciul, Gabriela Ruse abandonând după 40 de minute de joc. Arina Sabalenka s-a calificat astfel în optimile turneului de la Miami.

”Îmi pare atât de rău pentru ea, îi doresc însănătoșire grabnică. Este o luptătoare, sper că se va face bine în curând. Este greu să spun ceva despre acest meci. Vă mulțumesc pentru că ați venit să mă susțineți”, a transmis Sabalenka după meci, înainte de a fi provocată să execute câteva mișcări de dans chiar pe teren.

Sabalenka dancing in Miami

“Did we catch you dancing on court a bit?

Aryna: “Sometimes if I’m in the mood it’s tough to stop 😂. But I was like ‘come on Aryna you’re in the match, you can’t let it go.’ But I was feeling the rhythm, you know?” 😂

💃🏻

pic.twitter.com/8PZulezwOK