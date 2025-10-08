Arina Sabalenka, pusă la grea încercare de o jucătoare care nu vede bine

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, lider WTA, principala favorită, s-a calificat miercuri în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari, după ce a trecut în trei seturi, 4-6, 6-3, 6-1, de slovaca Rebecca Sramkova (68 WTA).

Sabalenka s-a impus după o partidă de două ore, în care a reușit șapte ași și a comis patru duble greșeli, adversara sa având 9 ași și comițând cinci duble greșeli. Sramkova e o jucătoare care nu vede bine cu ochiul stâng, având o afecțiune din naștere.

În runda următoare, belarusa o va avea ca adversară pe rusoaica Liudmila Samsonova (20 WTA, favorită nr. 16).

Rezultate de miercuri din turul doi:

Liudmila Samsonova (Rusia/N.16) - Sofia Kenin (SUA) 3-6, 6-3, 6-1

Iva Jovic (SUA) - Jessica Bouzas (Spania) 6-4, 6-4

Katerina Siniakova (Cehia) - Maya Joint (Australia) 6-3, 6-1

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.9) - Ann Li (SUA) 7-6 (7/5), 6-2

Jessica Pegula (SUA/N.6) - Hailey Baptiste (SUA) 6-4, 4-6, 7-6 (8/6)

Magdalena Frech (Polonia) - Karolina Muchova (Cehia/N.12) 7-6 (7/1), 4-1 (abandon Muchova)

Coco Gauff (SUA/N.3) - Moyuka Uchijima (Japonia) 6-1, 6-0

Belinda Bencic (Elveția/N.13) - Elise Mertens (Belgia) (forfait Mertens)

Shuai Zhang (China) - Sorana Cîrstea (România) 6-4, 3-6, 6-4

Clara Tauson (Danemarca/N.10) - Antonia Ruzic (Croația) 6-4, 6-0

Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Rebecca Sramkova (Slovacia) 4-6, 6-3, 6-1

Linda Noskova (Cehia) - Naomi Osaka (Japonia/N.11) 7-6 (7/2), 6-3

Jasmine Paolini (Italia/N.7) - Yue Yoan (China) 3-6, 6-4, 6-3

