Imagini controversate cu lidera mondială, Arina Sabalenka. Cu cine a fost surprinsă și gesturile provocatoare FOTO

Aflată într-o scurtă pauză competițională, din cauza unei probleme medicale, bielorusa Arina Sabalenka și-a uimit fanii cu imagini controversate, în compania unei alte femei.

Astfel, pe rețelele sociale, Sabalenka s-a fotografiat alături de sora ei, Tonechka, în ipostaze provocatoare, fiind aproape de a se săruta.

Gesturile liderei mondiale din WTA au fost considerate de majoritatea internauților total nepotrivite, mai ales că sora ei este încă adolescentă.

The Sabalenka Sisters 🥰 pic.twitter.com/Ad9wt8YoA1 — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) September 18, 2025

Arina Sabalenka, numărul unu mondial, a fost nevoită să declare forfait pentru turneul WTA 1.000 de la Beijing, care a debutat pe 24 septembrie, din cauza unei accidentări survenite în timpul campaniei sale victorioase de la US Open, au anunțat miercuri organizatorii, citați de AFP.

”Arina nu s-a refăcut complet după accidentarea pe care a suferit-o în timpul US Open și va rata Openul Chinei 2025”, au precizat responsabilii primului turneu WTA 1.000 din circuitul asiatic.

La rândul ei, Sabalenka, care a fost eliminată în sferturile de finală la Beijing anul trecut, a declarat pe site-ul de socializare chinezesc Weibo că este foarte tristă că a trebuit să se retragă din turneu din cauza unei accidentări minore.

'Mă voi dedica recuperării și mă voi strădui să revin pe teren la 100%', a adăugat ea.

Jucătoarea în vârstă de 27 de ani este așteptată să își apere titlul la Wuhan (6-12 octombrie), ultimul turneu WTA 1.000 al sezonului.

