Imagini fierbinți cu lidera mondială și cea mai bună prietenă din WTA: ”Te iubesc!” FOTO

Tenismenele Arina Sabalenka (Belarus) și Paula Badosa (Spania), prietene foarte bune în circuitul WTA, și-au impresionat fanii de pe rețelele sociale cu ultimele fotografii făcute în vacanță.

După eșecul cu Jessica Pegula de la Wuhan, lidera mondială Sabalenka a decis să facă o pauză competițională și s-a dus la Dubai, unde s-a relaxat în compania Paulei Badosa, iberica confruntându-se în acest an cu probleme medicale.

Paula Badosa a abandonat în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Beijing, din cauza unei accidentări, după care și-a anunțat retragerea din tenis până în 2026.

„O zi între fete, atât de necesară, alături de cea mai bună prietenă”, a scris Sabalenka, pe contul personal de Instagram, alături de câteva fotografii fierbinți, în costum de baie.

„Te iubesc!!!!”, a fost replica Paulei Badosa, una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuitul feminin.

