Lidera mondială, spulberată. Surprize mari la WTA Cincinnati

Autor: Teodor Serban
Sambata, 16 August 2025, ora 11:51
294 citiri
Lidera mondială, spulberată. Surprize mari la WTA Cincinnati
Arina Sabalenka FOTO X Tennis Letter

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, deținătoarea trofeului, s-a oprit în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Statele Unite), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, fiind învinsă în două seturi, 6-1, 6-4, de kazaha Elena Rîbakina, într-o partidă disputată vineri.

Sabalenka, ocupanta primului loc în clasamentul mondial, s-a înclinat după o oră și 14 minute de joc în duelul cu Rîbakina, cap de serie numărul 9, care a reușit 11 ași pe parcursul meciului.

Campioană la Wimbledon în 2022, Elena Rîbakina o va avea ca adversară în semifinale pe poloneza Iga Swiatek, numărul 3 mondial, care s-a impus la rândul ei, cu 6-3, 6-4, în fața rusoaicei Anna Kalinskaia.

Tot vineri a părăsit turneul de la Cincinnati și jucătoarea americană Coco Gauff, numărul 2 mondial, care a fost învinsă în sferturi cu 2-6, 6-4, 6-3 de italianca Jasmine Paolini.

Aceasta este a treia victorie obținută de Paolini în tot atâtea întâlniri cu Gauff în 2025, după cele obținute la turneele de la Stuttgart (în sferturi de finală) și Roma (în finală).

Paolini, favorita numărul 7, o va avea ca adversară în semifinale turneului din Ohio pe rusoaica Veronika Kudermetova, care a dispus la rândul ei, cu 6-1, 6-2, de franțuzoaica Varvara Gracheva.

Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american. Sorana Cîrstea...
"România nu are nevoie de un președinte turist", atacă partidul lui Simion. Nicușor Dan, criticat dur pentru că a lipsit de la Ziua Marinei. "Mai absent decât Iohannis"
"România nu are nevoie de un președinte turist", atacă partidul lui Simion. Nicușor Dan, criticat dur pentru că a lipsit de la Ziua Marinei. "Mai absent decât Iohannis"
Dan Tanasă, purtătorul de cuvânt al AUR, susţine că Nicuşor Dan "arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor românilor", iar România nu are nevoie de un preşedinte...
#Arina Sabalenka, #wta cincinnati, #surpriza, #Coco Gauff , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scene extrem de rare! Ce au facut cei 37.000 de italieni, in momentul in care Vieira l-a scos pe Stanciu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Vieira s-a convins de Stanciu! Cum l-a numit pe capitanul Romaniei, dupa debutul oficial la Genoa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Medalie prețioasă pentru România, la Jocurile Mondiale
  2. Lidera mondială, spulberată. Surprize mari la WTA Cincinnati
  3. Ronnie O'Sullivan e magistral: a reușit din nou să uimească lumea sportului VIDEO
  4. Ianis Hagi, într-o situație ingrată: Adi Ilie a povestit totul
  5. Fotbalistul care a decis finala Ligii Campionilor vine să joace alături de Cristiano Ronaldo
  6. "Corina Caragea era absolut oribilă din toate punctele de vedere. O clonă nereușită"
  7. Start fabulos de sezon în Premier League: campioana Liverpool a tremurat pe teren propriu, într-un meci cu șase goluri
  8. Stanciu, magistral! Gol fantastic marcat la debutul pentru Genoa
  9. Jucătorii dinamoviști, jigniți: "Creier și minte limitată"
  10. "3 căpitani într-o fotografie!" Nicolae Stanciu a dat gol pentru Genoa sub ochii lui Mircea Lucescu și Răzvan Raț