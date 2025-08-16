Lidera mondială, spulberată. Surprize mari la WTA Cincinnati

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, deținătoarea trofeului, s-a oprit în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Statele Unite), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, fiind învinsă în două seturi, 6-1, 6-4, de kazaha Elena Rîbakina, într-o partidă disputată vineri.

Sabalenka, ocupanta primului loc în clasamentul mondial, s-a înclinat după o oră și 14 minute de joc în duelul cu Rîbakina, cap de serie numărul 9, care a reușit 11 ași pe parcursul meciului.

Campioană la Wimbledon în 2022, Elena Rîbakina o va avea ca adversară în semifinale pe poloneza Iga Swiatek, numărul 3 mondial, care s-a impus la rândul ei, cu 6-3, 6-4, în fața rusoaicei Anna Kalinskaia.

Tot vineri a părăsit turneul de la Cincinnati și jucătoarea americană Coco Gauff, numărul 2 mondial, care a fost învinsă în sferturi cu 2-6, 6-4, 6-3 de italianca Jasmine Paolini.

Aceasta este a treia victorie obținută de Paolini în tot atâtea întâlniri cu Gauff în 2025, după cele obținute la turneele de la Stuttgart (în sferturi de finală) și Roma (în finală).

Paolini, favorita numărul 7, o va avea ca adversară în semifinale turneului din Ohio pe rusoaica Veronika Kudermetova, care a dispus la rândul ei, cu 6-1, 6-2, de franțuzoaica Varvara Gracheva.

Ads