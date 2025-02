Lidera mondială, în stare de șoc. Ce-a pățit Arina Sabalenka după finala de la Australian Open

Lidera mondială Arina Sabalenka a fost eliminată miercuri în turul trei al turneului WTA 1000 de la Dubai.

Arina Sabalenka a fost învinsă clar de daneza Clara Tauson, locul 38 mondial, care s-a impus cu 6-3, 6-2.

După ce a pierdut finala la Australian Open, cu Madison Keys, Arina Sabalenka a intrat în criză de rezultate, ea câștigând un singur meci din cele trei disputate la turneele de la Doha și Dubai.

În sferturi la Dubai, Clara Tauson va evolua cu Linda Noskova.

Wow!

World #1 Aryna Sabalenka quickly out in the 3rd round of the Dubai WTA 1000 to Clara Tauson 6-3, 6-2.

She leaves the Middle East 1000 swing win just one win in three matches (just a big better than #3 Coco Gauff).

Tauson's incredible season continues. pic.twitter.com/6I0jX41DvA