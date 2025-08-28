Cu ce poreclă s-a ales bielorusa Sabalenka la US Open: ”De ce ești atât de bună?”

Jucătoarea bielorusă de tenis Arina Sabalenka, numărul unu mondial și deținătoarea trofeului la New York, s-a calificat, miercuri, în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a întrecut-o în două seturi pe rusoaica Polina Kudermetova (67 WTA), cu 7-6 (7/4), 6-2.

Sabalenka o mai învinsese pe Polina Kudermetova anul acesta, în ianuarie, în finala turneului de la Brisbane.

„Ești cunoscută sub numele de Aryna Tiebreakalenka. Ai 19-1 la tiebreak-uri în acest sezon, ceea ce reprezintă cel mai mare număr de asemenea victorii dintre toate jucătoarele din acest an. De ce ești atât de bună în momentele cele mai cruciale?”, a fost întrebată bielorusa după meci.

„Sincer, nu știu. Încerc doar să rămân agresivă și să lupt pentru puncte. Știu că fiecare punct poate fi un moment cheie al setului, așa că încerc doar să rămân puternică și să joc agresiv”, a răspuns ea.

Următoarea adversară a bielorusei va fi canadianca Leylah Fernandez (30 WTA), finalistă la Flushing Meadows în 2021, care la finalul lunii trecute a câștigat titlul la Washington (WTA 500). Fernandez a avut nevoie de trei seturi pentru a trece miercuri de franțuzoaica Elsa Jacquemot, 2-6, 6-3, 6-2.

