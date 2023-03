Prima semifinalistă la WTA Indian Wells: ”Știu că voiați să plec acasă!” Când se joacă meciul Cîrstea - Swiatek

Tenismena Arina Sabalenka din Belarus (2 WTA), câștigătoare la Australian Open 2023, este prima semifinalistă a turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

În sferturi, Sabalenka a câștigat fără probleme, scor 6-4, 6-0, meciul cu americanca Cori Gauff (6 WTA).

”Știu că voiați să plec acasă”, a glumit Sabalenka la final în fața publicului american.

Jucătoarea din Belarus va evolua în semifinale cu învingătoarea duelului Maria Sakkari - Petra Kvitova.

În noaptea de joi spre vineri, după ora 00.00 (ora României), în sferturi, este programat și meciul dintre românca Sorana Cîrstea și lidera mondială Iga Swiatek.

"I knew you guys wanted to send me home... Thank you everyone for coming and supporting us, mostly her, but us."

Pure gold from @SabalenkaA 😂#TennisParadise pic.twitter.com/ZpoMjVL61u