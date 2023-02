Primul eșec pentru Sabalenka în 2023. Câștigătoarea de la Australian Open a condus cu 6-0, 3-1! Cine a reușit minunea

Tenismena Arina Sabalenka (2 WTA), câștigătoarea de la Australian Open 2023, a suferit primul eșec al anului, în sferturile de finală la turneul de 1000 de puncte de la Dubai.

Barbora Krejcikova (30 WTA) e jucătoarea care a învins-o pe Sabalenka, scor 0-6, 7-6, 6-1, impresionant fiind faptul că cehoaica a revenit de la set pierdut la zero și 1-3 în setul doi.

În semifinale, Krejcikova va evolua cu americanca Jessica Pegula, care a profitat de retragerea unei alte cehoaice, Karolina Muchova.

În a doua semifinală se vor confrunta Iga Swiatek și Cori Gauff.

Krejcikova beats Sabalenka 0-6 7-6 (2) 6-1 in Dubai

✅1st player to beat Aryna in 2023

Barbora was down 0-6, 1-3 but found a sliver of a chance to stay alive

This is what makes WTA so special

The momentum swings

The drama

The comebacks

Glorious all-court tennis from Barbora