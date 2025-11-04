Arina Sabalenka, pusă la grea încercare la Turneul Campioanelor. Cum arată clasamentul

Autor: Teodor Serban
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 20:50
379 citiri
Arina Sabalenka FOTO X Sabanewsss

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, liderul WTA, a învins-o marți seara, în trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe americanca Jessica Pegula (5 WTA), la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită), competiția de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), dotată cu premii totale de 15,5 milioane de dolari.

Sabalenka s-a impus după o partidă de două ore și cinci minute.

Așa cum se știe, Arina Sabalenka a învins-o fără probleme duminică, în primul meci de la Riad, pe italianca Jasmine Paolini, cu 6-3, 6-1, în Grupa 'Steffi Graf'.

În primul meci al zilei de marți, tot în această grupă, jucătoarea americană Coco Gauff (3 WTA) a învins-o în două seturi, 6-3, 6-2, pe italianca Jasmine Paolini (8 WTA).

Sabalenka e lider, cu 2 victorii, urmată de Pegula, o victorie și un eșec, Gauff, o victorie și un eșec, Paolini, două înfrângeri.

Turneul Campioanelor - WTA Finals - reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului la simplu și cele mai bune opt perechi de dublu din lume.

Turneul Campioanelor: Sabalenka nu a avut milă de Paolini. Cum s-a terminat partida dintre Coco Gauff și Jessica Pegula
Favorita numărul unu, Arina Sabalenka, a învins-o categoric, scor 6-3, 6-1, pe Jasmine Paolini, duminică, la Turneul Campioanelor. Campioana en titre, Coco Gauff, a fost învinsă de Jessica...
Victorie importantă pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor, în grupa de foc cu Sabalenka
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff (3 WTA) a învins-o marți, în două seturi, 6-3, 6-2, pe italianca Jasmine Paolini (8 WTA), la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită),...
#Arina Sabalenka, #Turneul Campioanelor, #Jessica Pegula, #clasament , #stiri tenis
