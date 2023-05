Tenismena Arina Sabalenka din Belarus a avut parte de un meci emoționant în primul tur la Roland-Garros, contra ucrainencei Marta Kostiuk.

Arina Sabalenka s-a impus cu 6-3, 6-2, într-o partidă în care, ca de obicei, jucătoarea din Ucraina a refuzat să-și salute rivala din Belarus.

Doar că, de această dată, gestul Martei Kostiuk a provocat huiduieli în tribunele de la Paris, lucru care a atins-o și pe Sabalenka.

”Credeam că mă huiduiți pe mine”, a spus aceasta la interviul de pe teren, stăpănindu-și cu greu lacrimile.

Aryna Sabalenka taking a bow.

Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.

There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue