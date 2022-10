Fost baron PNL, trimis în judecată într-un nou dosar de corupție. Ancheta mai vizează un fost primar și un fost senator

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, Aristotel Căncescu, şi fostul senator Sebastian Grapă au fost trimişi în judecată de procurorii DNA Braşov luni, 24 octombrie, într-un dosar de abuz în serviciu sub forma autoratului şi complicităţii.

Faptele au legătură cu o serie de lucrări efectuate în comuna Mândra de o firmă care ar fi fost controlată şi administrată în fapt de Sebastian Grapă.

Conform DNA, Aristotel Căncescu, în prezent aflat în stare de deţinere pentru executarea unei pedepse, este acuzat în acest dosar de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, în formă continuată (3 acte materiale).

În aceeaşi speţă au fost deferiţi justiţiei Ioan Şerban Taflan, la data faptelor primar al comunei Mândra, judeţul Braşov, pentru trei infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, în formă continuată (două sub formă de autorat, una sub forma complicităţii), Sebastian Grapă, la data faptelor senator în Parlamentul României, fost consilier judeţean, pentru două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, în formă continuată, ambele sub forma complicităţii, şi administratorul în drept al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, în formă continuată, ambele sub forma complicităţii.

Ads

”În perioada 25 martie 2013 - 28 august 2014, inculpatul Taflan Ioan Şerban, primar al comunei Mândra, la cererea şi cu ajutorul inculpatului Grapă Sebastian, ar fi încheiat în mod nelegal, cu o societate comercială controlată şi administrată în fapt de acesta din urmă, două contracte de lucrări pentru extinderea căminului cultural din comună, respectiv pentru refacerea infrastructurii pietonale din satul Ilieni. Facturile emise de către societatea executantă au fost achitate în integralitate, deşi unele utilaje, echipamente tehnologice şi materiale nu ar fi fost utilizate efectiv, respectiv lucrările ar fi fost executate doar parţial. Ca urmare, ar fi fost cauzat un prejudiciu în dauna bugetului comunei Mândra în valoare totală de 430.314 lei, sumă ce reprezintă şi folos necuvenit pentru firma administrată în fapt de Grapă Sebastian”, spun anchetatorii.

Totodată, la solicitarea lui Sebastian Grapă, cu care avea o relaţie foarte strânsă, în perioada 14 august 2013 - 29 mai 2014, preşedintele CJ Braşov, Aristotel Căncescu, ar fi iniţiat şi aprobat alocarea din fondul de rezervă al CJ a sumei totale de 450.000 lei, deşi condiţiile legale nu ar fi fost îndeplinite, respectiv nu a fost indicată şi justificată în vreun fel situaţia de extremă dificultate prevăzută de art. 36 din Legea nr. 273/2006, precizează sursa citată.

Ads

Banii respectivi, aprobaţi sub pretextul achitării unor lucrări efectuate şi neachitate, ar fi urmat să ajungă la Sebastian Grapă, în baza unor contracte încheiate cu firma controlată de acesta, arată DNA.

În acest context, în sprijinul acestor demersuri, primarul comunei Mândra ar fi întocmit, semnat şi transmis cereri de alocare a banilor care nu reflectau situaţia financiară reală a unităţii administrativ-teritoriale.

Consiliul Judeţean Braşov s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 450.000 lei, care reprezintă prejudiciu în dauna Consiliului.

Unitatea administrativ-teritorială Mândra nu s-a constituit parte civilă în cauză până la data întocmirii rechizitoriului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Braşov cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Ads