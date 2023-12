Fotbalistul străin care a câștigat șapte titluri în România s-a retras din fotbal

Giedrius Arlauskis, de șapte ori campion al României care a cucerit titlul în România cu trei echipe, CFR Cluj, FCSB şi Unirea Urziceni şi-a anunţat retragerea din fotbal.

Goalkeeper-ul în vârstă de 36 de ani s-a despărţit de ultima sa echipă, Universitatea Craiova, în februarie 2023, după o înfrângere cu Farul, scor 2-1.

"Când m-am despărţit de Craiova, vreau să anunţ în premieră că nu am mai vorbit cu nimeni, am decis că e gata cu fotbalul. M-am retras de atunci. Spun în premieră că m-am retras din fotbal, nu mai am benzină", a declarat Giedrius Arlauskis, la Fanatik.

Lituanianul şi-a mai adjudecat şi o Cupă a României, în 2015, cu FCSB, două Supercupe, cu CFR Cluj, în 2019 şi 2021 şi o Cupă a Ligii, în 2015, cu FCSB.

Ads