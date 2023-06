Franţa şi-a testat prima armă hipersonică. Planorul V-MAX depăşeşte viteza de 6.000 de kilometri pe oră VIDEO/FOTO

Franţa a efectuat, pentru prima oară, un test de zbor al unui planor hipersonic - o armă cu o traiectorie imprevizibilă, capabilă să atingă o viteză de peste Mach 5, adică peste 6.000 de kilometri pe oră, au declarat surse apropiate dosarului, relatează AFP.

Studii ale acestei tehnologii - denumite V-MAX - vizează să introducă Franţa în clubul foarte închis al ţărilor care dispun de capacităţi care permit, cu ajutorul vitezei şi manevrabilităţii, ca aceste dispozitive să dejoace capacităţi de interceptare ale apărării adverse.

🔖🇫🇷France conducts first-ever testing of hypersonic weapon system V-MAX. Social media posts show videos of the presumed launch. pic.twitter.com/eLZkWYocXp