Noua „armă-minune” pregătită de Rusia. Cum se laudă Putin și de ce e în alertă Occidentul

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-a lăudat că Rusia va dezvălui în curând „noile arme pe care Rusia le-a anunțat cândva”, într-o declarație enigmatică.

Vorbind presei după vizita sa în Tadjikistan, Putin a făcut aluzie la aceste arme, amenințând în mod subtil Statele Unite, potrivit kyivpost.com.

„Suntem pe punctul de a finaliza (dezvoltarea lor) și cred că în curând vom avea ocazia să anunțăm noile arme pe care le-am anunțat cândva”, a spus Putin, potrivit presei de stat ruse RIA Novosti.

Putin a făcut această amenințare criptică făcând referire la reticența Washingtonului de a accepta un nou Tratat de Reducere a Armelor Strategice (START) propus de Kremlin.

„Suntem pregătiți să negociem dacă acest lucru este acceptabil și avantajos pentru americani, pentru partea americană. Dacă nu, atunci nu. Dar ar fi păcat, pentru că atunci nu ar mai rămâne nimic în ceea ce privește descurajarea în domeniul armelor strategice ofensive”, a adăugat Putin.

„Armele-minune” ale Rusiei

Deși Putin a sugerat doar că arma – despre care RIA Novosti a afirmat că se află în faza de testare cu succes – a fost anunțată anterior, el nu a oferit alte detalii.

Ads

Totuși, în 2018, Putin a prezentat cinci programe majore de arme cu capacitate nucleară, denumite superoruzhie („super armele” lui Putin) – iar mai târziu, un sistem sub-strategic, Zircon, conform unei cercetări realizate în 2021 de think tank-ul Chatham House:

RS-28 Sarmat – rachetă balistică intercontinentală (ICBM) cu combustibil lichid

Avangard – vehicul planor hipersonic

Poseidon – vehicul subacvatic fără pilot, cu propulsie nucleară

9M730 Burevestnik – rachetă de croazieră cu propulsie nucleară

Kh-47M2 Kinzhal – rachetă balistică hipersonică lansată din aer

3M22 Zircon – rachetă de croazieră hipersonică anti-navă, propulsată cu scramjet

Dintre cele șase, doar Burevestnik și Poseidon nu au fost încă finalizate complet.

Racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik

Burevestnik este considerată o armă revoluționară, având o rază de acțiune practic nelimitată datorită utilizării unui reactor nuclear pentru propulsie.

Ads

Se crede că Rusia a planificat testarea acestei arme în august, aproximativ în perioada summitului din Alaska dintre Putin și președintele american Donald Trump.

Totuși, testele anterioare au avut rezultate mixte: din aproximativ 13 lansări cunoscute, doar două sunt considerate parțial reușite – una în noiembrie 2017 și cealaltă în ianuarie 2019, potrivit publicației The Diplomat, care a citat propriile surse din serviciile de informații americane.

Puțin se știe despre specificațiile rachetei, deoarece aceasta rămâne experimentală. Speculatorii cred că este lansată inițial cu un scramjet, iar reactorul nuclear preia propulsia în timpul zborului.

Se presupune că zboară la altitudine joasă pentru a evita detectarea radar și are o traiectorie imprevizibilă, ceea ce face interceptarea și mai dificilă.

Experții au avertizat că defectele motorului sau devierile de la traiectorie ar putea răspândi materiale radioactive pe suprafețe vaste dacă reactorul nuclear al rachetei ar fi compromis.

Ads