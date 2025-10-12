Noua „armă-minune” pregătită de Rusia. Cum se laudă Putin și de ce e în alertă Occidentul

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 19:21
665 citiri
Noua „armă-minune” pregătită de Rusia. Cum se laudă Putin și de ce e în alertă Occidentul
Vladimir Putin FOTO Captură video kremlin.ru

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-a lăudat că Rusia va dezvălui în curând „noile arme pe care Rusia le-a anunțat cândva”, într-o declarație enigmatică.

Vorbind presei după vizita sa în Tadjikistan, Putin a făcut aluzie la aceste arme, amenințând în mod subtil Statele Unite, potrivit kyivpost.com.

„Suntem pe punctul de a finaliza (dezvoltarea lor) și cred că în curând vom avea ocazia să anunțăm noile arme pe care le-am anunțat cândva”, a spus Putin, potrivit presei de stat ruse RIA Novosti.

Putin a făcut această amenințare criptică făcând referire la reticența Washingtonului de a accepta un nou Tratat de Reducere a Armelor Strategice (START) propus de Kremlin.

„Suntem pregătiți să negociem dacă acest lucru este acceptabil și avantajos pentru americani, pentru partea americană. Dacă nu, atunci nu. Dar ar fi păcat, pentru că atunci nu ar mai rămâne nimic în ceea ce privește descurajarea în domeniul armelor strategice ofensive”, a adăugat Putin.

„Armele-minune” ale Rusiei

Deși Putin a sugerat doar că arma – despre care RIA Novosti a afirmat că se află în faza de testare cu succes – a fost anunțată anterior, el nu a oferit alte detalii.

Totuși, în 2018, Putin a prezentat cinci programe majore de arme cu capacitate nucleară, denumite superoruzhie („super armele” lui Putin) – iar mai târziu, un sistem sub-strategic, Zircon, conform unei cercetări realizate în 2021 de think tank-ul Chatham House:

  • RS-28 Sarmat – rachetă balistică intercontinentală (ICBM) cu combustibil lichid
  • Avangard – vehicul planor hipersonic
  • Poseidon – vehicul subacvatic fără pilot, cu propulsie nucleară
  • 9M730 Burevestnik – rachetă de croazieră cu propulsie nucleară
  • Kh-47M2 Kinzhal – rachetă balistică hipersonică lansată din aer
  • 3M22 Zircon – rachetă de croazieră hipersonică anti-navă, propulsată cu scramjet

Dintre cele șase, doar Burevestnik și Poseidon nu au fost încă finalizate complet.

Racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik

Burevestnik este considerată o armă revoluționară, având o rază de acțiune practic nelimitată datorită utilizării unui reactor nuclear pentru propulsie.

Se crede că Rusia a planificat testarea acestei arme în august, aproximativ în perioada summitului din Alaska dintre Putin și președintele american Donald Trump.

Totuși, testele anterioare au avut rezultate mixte: din aproximativ 13 lansări cunoscute, doar două sunt considerate parțial reușite – una în noiembrie 2017 și cealaltă în ianuarie 2019, potrivit publicației The Diplomat, care a citat propriile surse din serviciile de informații americane.

Puțin se știe despre specificațiile rachetei, deoarece aceasta rămâne experimentală. Speculatorii cred că este lansată inițial cu un scramjet, iar reactorul nuclear preia propulsia în timpul zborului.

Se presupune că zboară la altitudine joasă pentru a evita detectarea radar și are o traiectorie imprevizibilă, ceea ce face interceptarea și mai dificilă.

Experții au avertizat că defectele motorului sau devierile de la traiectorie ar putea răspândi materiale radioactive pe suprafețe vaste dacă reactorul nuclear al rachetei ar fi compromis.

Curaj de la 6.000 de kilometri depărtare de front. Fiul lui Peskov era în Maldive când zicea că luptă cu Wagner în Ucraina. Prigojin însuși îl lăudase
Curaj de la 6.000 de kilometri depărtare de front. Fiul lui Peskov era în Maldive când zicea că luptă cu Wagner în Ucraina. Prigojin însuși îl lăudase
O anchetă jurnalistică despre cum trăiește familia purtătorului de cuvânt al lui Vladimir Putin a arătat că fiul lui Peskov a primit medalia „Pentru curaj”. Însă în acel timp se...
Putin a recunoscut că apărarea aeriană rusă este responsabilă pentru prăbușirea avionului azer, când au murit zeci de persoane. Dar dă vina și pe Ucraina
Putin a recunoscut că apărarea aeriană rusă este responsabilă pentru prăbușirea avionului azer, când au murit zeci de persoane. Dar dă vina și pe Ucraina
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi, 9 octombrie, că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea unui avion de linie azer, în decembrie anul trecut, tragedie în care...
#arma minune, #Rusia, #Vladimir Putin , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot! Multi vor muri". N-au tinut cont si sunt gata sa ia o decizie radicala, fara precedent in istorie
ObservatorNews.ro
O mama si copilul ei nenascut au murit in Germania din cauza unui roman. A intrat cu 120km/h in masina lor
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 30.000 de parcări albastre aduc 70 de milioane de lei pe an Capitalei. Dar în spate un scandal uriaș lovește compania care le administrează
  2. Accident dramatic pe un drum din Cluj. Doi tineri au murit, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un camion care transporta cherestea și s-a făcut praf
  3. Noua „armă-minune” pregătită de Rusia. Cum se laudă Putin și de ce e în alertă Occidentul
  4. Țările unde visezi să îmbătrânești. Topul celor mai bune destinații din lume pentru viața de după pensie
  5. Zona extrem de sensibilă unde un conflict NATO-Rusia poate izbucni oricând
  6. Ce lideri mondiali vor participa la „summitul de pace” pentru Gaza, care are loc într-o stațiune din Egipt. Reuniunea va fi prezidată de Trump
  7. Alertă maximă în Belarus. Lukașenko își mobilizează armata și avertizează statele CSI să nu se „lase atra­se în aventuri periculoase”
  8. Cele mai mari necunoscute după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza. Armistiţiul se menţine înaintea eliberării ostaticilor şi a vizitei lui Trump în Israel
  9. O viață de lux și o soție vedetă. Cum l-a răsplătit Putin pe ucigașul opozantului rus Litvinenko
  10. Un deputat PNL cere investigarea accidentului în care un adolescent a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o mașină de politie, de către corpul de control al MAI