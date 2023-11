Cea mai eficientă armă folosită de armata lui Putin în Ucraina. Descrierea serviciilor secrete britanice

Dronele kamikaze rusești „Lancet” au devenit cele mai eficiente arme de luptă ale Federației Ruse în ultimele 12 luni de război în Ucraina.

Dronele Lancet au fost dezvoltate de compania ZALA Aero Group în 2019.

Astăzi, 1 noiembrie, serviciul de presă al Ministerului britanic al Apărării a raportat despre dronele rusești Lancet. Drona este periculoasă deoarece poate zbura mult timp peste teritoriul inamic și, în același timp, poate căuta o țintă.

De îndată ce o găsește, coboară brusc și lovește. ZALA Aero Group produce nu numai dronele Lancet, ci și drona de recunoaștere Orlan-10, pe care armata rusă o folosește adesea în tandem cu o dronă de atac.

Astăzi, armata lui Putin folosește drone Lancet doar pentru a lovi ținte cheie ale inamicului, în special contra bateriilor de artilerie ucrainene.

Multă vreme, Federația Rusă a preferat dronele de recunoaștere, dar în ultimul an a trecut la Lancet datorită capacităților lor de atac. Recent, ambele părți în conflict se bazează din ce în ce mai mult pe drone.

La 70 km de linia frontului, o dronă Lancet a lovit un avion Su-25 ucrainean.

