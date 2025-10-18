Un paznic de vânătoare şi-a pierdut arma de serviciu și muniția. Pistolul a fost găsit de doi tineri

Un paznic de vânătoare din comuna dâmboviţeană Valea Mare s-a ales cu dosar penal după ce şi-a pierdut arma de serviciu, un pistol cu muniţia aferentă, care ulterior a fost găsită de doi tineri, informează, sâmbătă, IPJ Dâmboviţa.

Potrivit sursei citate, faţă de bărbatul de 44 de ani, s-a dispus măsura sancţionării contravenţionale cu amendă în valoare de 10.000 lei şi măsura complementară de anulare a dreptului de deţinere, port şi folosire arme.

"La data de 16 octombrie, în jurul orei 23:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Moreni au fost sesizaţi cu privire la faptul că un paznic de vânătoare, în vârstă de 44 de ani, din comuna Valea Lungă, a pierdut arma de serviciu, respectiv un pistol, cu muniţia aferentă. În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că în dimineaţa zilei de 16 octombrie, acesta a ieşit din serviciul de pază şi s-a deplasat cu arma de serviciu la adresa de domiciliu. Ulterior, bărbatul a constatat lipsa armamentului şi a muniţiei în jurul orei 20:00, când, ajutat de alte persoane din localitate, a efectuat activităţi de căutare în zona adresei de domiciliu", precizează IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii s-au alăturat activităţilor de căutare şi au beneficiat de sprijinul poliţiştilor de la Penitenciarul Mărgineni, jandarmi, pompieri şi reprezentanţi ai Asociaţiei de Vânătoare.

"Pe parcursul zilei de ieri, 17 octombrie, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că pistolul şi muniţia pierdute au fost identificate la data de 16 octombrie, în jurul orei 15:00, de către doi tineri, de 18 şi 28 de ani, ce s-au deplasat în oraşul Fieni. Astfel, arma şi muniţia au fost recuperate, urmând a fi supuse unei constatări tehnico-ştiinţifice balistice", mai anunţă IPJ Dâmboviţa.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Totodată, faţă de bărbatul de 44 de ani, s-a dispus măsura sancţionării contravenţionale cu amendă în valoare de 10.000 lei şi măsura complementară de anulare a dreptului de deţinere, port şi folosire arme.

"Reamintim tuturor deţinătorilor legali de arme faptul că pierderea acestora atrage răspunderea contravenţională, precum şi măsura complementară a anulării dreptului de deţinere, port şi folosire arme. De asemenea, persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii sau care ia la cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie", mai transmite IPJ Dâmboviţa.

