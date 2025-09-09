Comisiile parlamentare au aprobat cumpărarea unei corvete din Turcia. Ce obiective au Forțele Navale pe termen lung: patru corvete, trei fregate și „înzestrarea cu submarine”

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că Forțele Navale Române au un program de înzestrare extrem de amplu, "care include, pe termen lung, construcția a patru corvete europene, a trei fregate și înzestrarea cu submarine, drone și nave vânătoare de mine".

MApN face acest anunț într-un comunicat transmis la data de 9 septembrie 2025, comunicat în care salută avizul pozitiv, acordat de comisiile de Apărare ale Senatului și Camerei Deputaților, pentru cumpărarea unei corvete din Turcia.

Corveta care se va cumpăra acum face parte "din excedentul armatei turce" și reprezintă "o achiziție Guvern la Guvern", precizează MApN. În perspectivă, Forțele Navale Române au un program de înzestrare mult mai amplu. "Decizia Parlamentului se înscrie în programul de modernizare a Forțelor Navale Române, care include, pe termen lung, construcția a patru corvete europene, a trei fregate și înzestrarea cu submarine, drone și nave vânătoare de mine", precizează MApN.

Pentru corveta din Turcia, România va plăti 223 de milioane de euro fără TVA, iar suplimentar statul român va plăti o serie de echipamente suplimentare, precum și armamentul, a precizat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în ziua de 8 septembrie 2025. Decizia de cumpărare a acestei corvete fusese aprobată de CSAT în ședința din luna martie 2025.

Pentru celelalte tipuri de armament, care vor fi livrate Forțelor Navale pe termen lung, costurile încă nu au fost anunțate.

