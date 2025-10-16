Giuseppe Marsocci va prelua frâiele imperiului lui Giorgio Armani după moartea fondatorului

Casa de modă italiană Giorgio Armani anunță o nouă etapă în istoria sa de peste cinci decenii, odată cu numirea lui Giuseppe Marsocci în funcția de CEO, după decesul fondatorului său, Giorgio Armani, în luna septembrie.

Marsocci, care activează în cadrul grupului de 23 de ani și care în ultimii șase ani a deținut poziția de director comercial global, va supraveghea următoarea fază a strategiei de dezvoltare stabilite prin testamentul fondatorului, informează Reuters.

Decizia marchează începutul unei reorganizări interne, întrucât Armani, timp de 50 de ani, a păstrat un control strict asupra imperiului său de modă. Marsocci, în vârstă de 61 de ani, va avea responsabilitatea de a gestiona vânzarea planificată a unui pachet de 15% din acțiunile grupului, cu prioritate conglomeratului de lux LVMH, gigantului cosmetic L’Oréal, liderului în industria opticii EssilorLuxottica sau unui alt grup „de același calibru”, așa cum este prevăzut în testament.

Ce îl recomandă pe Marsocci

Pantaleo Dell’Orco, partenerul lui Armani și director al secțiunii de design masculin, care a preluat recent și funcția de președinte al companiei, a subliniat că experiența internațională a lui Marsocci și loialitatea demonstrată față de companie îl recomandă pentru acest rol. „Experiența sa profesională internațională, cunoașterea profundă a sectorului și a companiei, discreția, loialitatea și spiritul de echipă, alături de relația strânsă avută cu domnul Armani în ultimii ani, fac din Giuseppe cea mai firească alegere pentru a asigura continuitatea drumului trasat de fondator”, a declarat Dell’Orco pentru Reuters.

Dell’Orco a fost recent numit și la conducerea Fundației Giorgio Armani, care deține 30% din drepturile de vot în cadrul grupului. Numirea lui Marsocci a fost propusă în unanimitate de Fundația Giorgio Armani, potrivit comunicatului grupului. În același timp, Silvana Armani, nepoata fondatorului și responsabila de linia de modă feminină, va fi numită vicepreședinte.

