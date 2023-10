Cum i-au pus pe fugă pe teroriștii Hamas luptătoarele din Batalionul „Linxul”. Comandanta: „Suntem responsabile pentru 11 orașe și ne pregătim pentru orice!”

Luptătoarea israeliană Or Ben Yehuda, locotenent-colonel și comandantă a Batalionului „Linxul”, a evocat curajul femeilor care luptă cot la cot cu bărbații împotriva Hamas. Jurnaliștii de la Jerusalem Post dedică un amplu reportaj femeilor din Batalinul „Linxul”, care prin pregătirea, eroismul și acțiunile lor salveză viețile civililor din Israel.

Doar câțiva au avut șansa de a fi martori la acțiunile extraordinare ale Batalionului „Linxul” în timpul luptei lor împotriva teroriștilor Hamas, scriu jurnaliștii de la Jerusalem Post.

Locotenent-colonelul Yehuda, comandanta acestei unități, a relatat în exclusivitate pentru sursa citată experiențele sale din sudul Fâșiei Gaza, unde Batalionul „Linxul” a eliminat sute de teroriști.

În momentul în care a început asaltul teroriștilor Hamas asupra zonei de frontieră din Gaza, Ben-Yehuda a intervenit rapid cu batalionul ei la un post de la granița egipteană, cu transportoare blindate de trupe.

Ben-Yehuda relatează că ploua cu rachete și au sosit avertismente cu privire la o potențială infiltrare a teroriștilor în orașele Shlomit și Bnei Netzer.

În mijlocul acestui haos, ea a primit un mesaj de la locotenent-colonelul Yonatan Tzur, comandantul batalionului de patrulare al Brigăzii Nahal, care ulterior a și fost ucis într-o confruntare cu teroristii.

Acesta a raportat o infiltrare în apropiere de Sufa și Nirim, spunând: „Sunt mai mulți teroriști acolo… Sunt puternic înarmați!”

Ben-Yehuda a convocat trupele din Batalionul „Linxul” și și-a exprimat clar intențiile:

„Vom ieși să eliminăm teroriștii. Infiltrarea în Israel are loc și se răspândește. Rămâneți în alertă. S-ar putea să ne confruntăm. Suntem o echipă puternică”.

12 luptătoare din Batalionul „Linxul” au luptat cu 50 de teroriști

Comandanta a înțeles rapid amploarea amenințării teroriste. Ajungând la Sufa, ea a primit un raport de la un sergent de la gărzile de la intrarea în baza militară, care indica faptul că teroriștii se aflau înăuntru cu cel puțin trei răniți.

Apropiindu-se de obiectiv din toate unghiurile, luptătoarele Batalionului „Linxul” au identificat cel puțin șapte teroriști în baza militară, iar alții au început să urce de pe terasamentul de pământ din apropiere. Dintr-odată, un convoi cu aproape 50 de teroriști și lunetiști a pornit spre echipa de 12 femei-soldat cu o viteză amețitoare.

Timp de aproape patru ore, teroriștii au încercat să o flancheze pe Ben-Yehuda și echipa sa, angajându-i în schimburi de focuri. În ciuda rănilor suferite de unele dintre luptătoarele ei, acestea au perseverat, iar unii teroriști au fost uciși, iar alții s-au retras.

După ore de luptă intensă, soldații din Shayetet 13 au sosit pentru a curăța baza de teroriști. Au fost lansate drone pentru a-i ajuta. Schimburile de focuri au continuat, iar soldații răniți au fost evacuați. Au rămas la bază timp de 14 ore în total, până când aceasta a fost securizată complet.

Luptătoarele din Batalionul „Linxul”, responsabile peste 11 orașe

Ben-Yehuda a subliniat contribuțiile semnificative ale luptătoarelor aflate sub comanda sa, care au salvat multe vieți prin îngrijiri medicale și chiar prin aterizări îndrăznețe cu elicopterul sub tiruri de foc continuu. Performanța lor remarcabilă sub presiunea extremă a războiului a evidențiat capacitățile lor.

În total, batalionul ei a eliminat aproximativ 100 de teroriști. Ea speră ca acest lucru să servească drept dovadă că nu ar trebui să mai existe îndoieli cu privire la femeile soldați de luptă.

„Antrenamentul și performanțele lor pe câmpul de luptă au șters orice îndoială. Au luptat cu curaj, au salvat vieți și au ieșit în evidență ca eroine. În prezent, suntem responsabile pentru 11 orașe și ne pregătim pentru orice potențiale manevre terestre pentru a asigura siguranța zonei de sud a frontierei din Gaza și a frontierei egiptene”, a spus comandanta Batalionului „Linxul”.

