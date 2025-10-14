Au fost identificate cele patru cadavre ale ostaticilor predate de Hamas. Anunțul armatei israeliene FOTO

Autor: Maria Popa
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 15:11
Au fost identificate cele patru cadavre ale ostaticilor predate de Hamas. Anunțul armatei israeliene FOTO
Doi dintre ostaticii decedați Foto: X/@IDF

Cele patru cadavre ale unor ostatici predate luni, 13 octombrie, Israelului de mişcarea islamistă palestiniană Hamas au fost identificate.

Printre cadavre se află şi cel al lui Bipin Joshi, un student nepalez răpit în kibuţul Alumim, anunţă marţi, 14 octombrie, armata israeliană, relatează AFP.

”În urma procesului de identificare (a rămăşiţelor) de către Institutul Naţional de Medicină Legală, reprezentanţii armatei au informat familiile lui Guy Illouz, Bipin Joshi şi altor doi ostatici decedaţi, ale căror nume nu au fost încă autorizate să fie publicate de către familiile lor, că rudele lor au fost aduse pentru a fi îngropate”, anunţă într-un comunicat armata israeliană.

Guy Illouz a fost răpit la festivalul de muzică Nova, teatrul celui mai mare masacru - peste 370 de morţi - comis de către comandouri Hamas la 7 octombrie 2023.

Bipin Joshi, un student la Agricultură, a fost răpit din kibuţul Alumim.

