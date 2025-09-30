Șeful Statului Major al Apărării a fost în misiune în Africa. Ce rol are Armata României în Republica Centrafricană

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:45
Militari români - Foto MApN, Facebook - arhivă

Șeful Statului Major al Apărării al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a avut o misiune în Republica Centrafricană, unde a avut o întâlnire inclusiv cu președintele țării, Faustin-Archange Touadéra.

Misiunea șefului SMAp în Africa a avut loc în contextul schimbării comandantului Misiunii Uniunii Europene de Instruire a Forțelor Armate din Republica Centrafricană (EUTM RCA), precizează un comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Republica Centrafricană este un stat fără ieșire la mare, situat în Africa Centrală, la nord de Ecuator.

Transferul de comandă la nivelul Misiunii UE din această țară africană s-a realizat între doi generali români. Astfel, generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros i-a predat comanda generalului de brigadă Claudiu Mădălin Tamaș. La acest eveniment, alături de generalul Gheorghiță Vlad s-a aflat directorul general al Statului Major al Uniunii Europene (European Union Military Staff), generalul-locotenent Michiel van der Laan.

„EUTM RCA reprezintă un exemplu de angajament și cooperare internațională, fiind una dintre cele două misiuni ale Uniunii Europene la comanda cărora se află militari români. Armata României rămâne pe deplin implicată în angajamentele Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene și vom continua să fim prezenți, cu personal și capabilități, acolo unde va fi nevoie de aportul nostru”, a precizat generalul Gheorghiță Vlad.

În acest context, generalul Gheorghiță Vlad a avut întrevederi cu președintele Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra, cu șeful Statului Major al Forțelor Armate Centrafricane și comandant al Zonei Autonome de Apărare Bangui, generalul Zéphirin Mamadou, cu ambasadorul Franței în Republica Centrafricană, H.E. Bruno Foucher, precum și cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în Republica Centrafricană, Melanie Zimmerman.

Instituită în aprilie 2016, EUTM RCA acordă sprijin autorităților centrafricane în domeniile consilierii strategice și educației pentru forțele de securitate ale Republicii Centrafricane.

Armata României deține comanda acestei misiuni din Africa din octombrie 2023. Contingentul românesc participă la pregătirea militarilor din țara gazdă prin activități de consiliere la nivel strategic, precum și prin planificarea, organizarea și conducerea cursurilor de carieră și educație militară pentru ofițeri, subofițeri și personal de specialitate.

