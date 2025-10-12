Șeful Armatei consideră că toți românii ar trebui să învețe să tragă cu arma: „Să-și apere familiile”

Șeful Statului Major al Apărării (cea mai înaltă funcție militară din Armata Română), generalul Gheorghiță Vlad, consideră că toți românii, atât bărbați cât și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma, pentru a putea, la nevoie, „să-și apere familiile”.

Pentru ca românii să obțină aceste cunoștințe, Armata Română este capabilă să-i învețe să folosească armele, în cadrul programului de instruire a rezerviștilor voluntari, a explicat generalul Vlad, într-un interviu difuzat de Antena 3.

„Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei”, a precizat șeful SMAp. "Mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia", a argumentat Gheorghiță Vlad.

Generalul Vlad a precizat că "în momentul de față" nu se pune problema să se reintroducă în România serviciul militar obligatoriu. Este vorba de un alt sistem, bazat pe militari voluntari, a explicat generalul.

"Proiectul Legii privind pregătirea populației pentru apărare introduce un nou concept: serviciul militar în termen voluntar. Tinerii ar putea veni timp de patru luni pentru o pregătire militară de bază, ar primi soldă pe perioada instruirii și, la final, un beneficiu echivalent cu trei salarii medii brute pe economie", a explicat șeful SMAp.

