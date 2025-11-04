Când va fi următoarea campanie de recrutare a Armatei Române. Câți bani primesc tinerii care optează pentru stagii de pregătire militară voluntară

Pentru a consolida rezerva operativă în contextul tensiunilor geopolitice din regiune, Armata Română a demarat o amplă campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari. Ministerul Apărării Naționale a majorat soldele și a extins pachetul de beneficii, în încercarea de a face această formă de implicare mai atractivă pentru cetățeni, în special pentru tinerii care doresc să dobândească experiență militară fără a renunța la cariera civilă.

Antena 3 CNN arată că solda rezerviștilor voluntari a fost majorată în 2025 pentru a reflecta mai bine responsabilitățile și timpul dedicat instruirii militare. Rezerviștii voluntari care nu sunt chemați la unitate primesc o indemnizație lunară fixă de aproximativ 1.200 lei net, echivalentă cu 30% din solda de funcție aferentă postului ocupat, plus solda gradului deținut.

Cei convocați la instruire sau misiune primesc solda integrală corespunzătoare gradului și funcției ocupate (sumele pot ajunge la 3.000–4.000 lei lunar, în funcție de grad și specializare).

Rezerviștii beneficiază și de drepturi suplimentare: echipament gratuit, hrană pe timpul instruirii, asigurare medicală, indemnizație de instalare la primul contract și vechime recunoscută la pensie.

Pentru tinerii care optează pentru stagii de pregătire militară voluntară (4 luni), MApN oferă un bonus net de 12.285 lei la finalul stagiului (echivalent cu trei salarii medii brute).

În funcție de grad și vechime, veniturile pot varia semnificativ. De exemplu, un soldat sau gradat voluntar poate primi în total între 1.200 și 3.000 lei/lună, în timp ce un ofițer rezervist voluntar convocat în activitate poate depăși 5.000 lei/lună.

Campanie de recrutare

În 2025, Ministerul Apărării Naționale a desfășurat mai multe campanii de recrutare pentru rezerviști voluntari, ultima fiind în toamna acestui an, cu peste 870 de locuri disponibile la nivel național. Următoarea campanie este estimată pentru primăvara anului 2026, potrivit planificării interne a MApN.

Pașii principali pentru înscrierea ca recrut sunt:

- Depunerea cererii de înscriere la centrul militar de care aparții (însoțită de actul de identitate, cazier judiciar, certificat de naștere și acte de studii).

- Evaluare medicală, psihologică și fizică, pentru a confirma aptitudinile necesare serviciului militar.

- Selecția finală, în funcție de rezultatele testelor și de posturile disponibile pe categorii: soldați/gradați, subofițeri, maiștri militari și ofițeri.

- Semnarea contractului de rezervist voluntar, de regulă pe o perioadă de 3 ani.

Participarea la instruirea inițială, urmată de convocări anuale (de aproximativ 15 zile) pentru menținerea pregătirii.

Tinerii care doresc să devină recruți trebuie să aibă cetățenie română și vârsta între 18 și 35 de ani, să nu aibă antecedente penale și să fie apt medical pentru serviciul militar. Studii corespunzătoare funcției vizate (cel puțin 10 clase pentru soldați și gradați, liceu sau studii superioare pentru subofițeri și ofițeri).

