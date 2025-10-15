Armata recunoaște deficiențe la mobilizarea rezerviștilor: „Tocmai acesta este scopul exercițiului”

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:06
92 citiri
Armata recunoaște deficiențe la mobilizarea rezerviștilor: „Tocmai acesta este scopul exercițiului”
Rezerviștii au fost chemați în cadrul acțiunii MOBEX B-IF-25FOTO Facebook/MApN

Reprezentanții Armatei recunosc că există și probleme la desfășurarea exercițiilor de mobilizare a rezerviștilor, însă susțin că aceste exerciții au tocmai scopul de a identifica și remedia deficiențele care apar pe parcurs.

În perioada 12 - 20 octombrie, rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și în județul Ilfov au fost convocați la un exercițiu de mobilizare intitulat MOBEX B-IF-25, care are ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.

În spațiul public au apărut relatări ale unor rezerviști, care au semnalat probleme în modul în care au fost convocați la unitățile militare la care sunt arondați.

Purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ștefan Pavel, susține că unul dintre obiectivele acestor exerciții este tocmai acela de a identifica problemele care apar pe parcurs, pentru a fi remediate.

"Desigur că pot fi probleme, sunt foarte mulți rezerviști, peste 10.000 aici în București. Tocmai acesta este scopul exercițiului, de a ne adapta la condițiile pe care le avem acum și de a vedea ce nu funcționează, pentru a remedia pe parcurs (...). Unul dintre obiectivele exercițiului este de colaborare și cooperare între militarii activi și militarii în rezervă. Cei care și-au desfășurat activitatea în armată, după ce au devenit rezerviști, au pierdut contactul cu activitățile Armatei Române. Este o zi în care sunt puși la curent cu procedurile pe care le utilizează în prezent militarii români, o reamintire a ședințelor de tragere (...). La finalul exercițiului, vom avea o analiză cu toate problemele pe care le-am întâmpinat (...). Un alt obiectiv pe care îl urmărim este să vedem, în condițiile de trecere de la starea de pace la starea de mobilizare, de criză, de asediu, de război, în cât timp se prezintă rezerviștii la unități. Ei pot fi anunțați cu 24 de ore înainte sau într-un timp mai scurt (...). Acești rezerviști au o medie de vârstă de 45-48 de ani", a explicat colonelul Ștefan Pavel.

El a precizat și cum se face mobilizarea: "Rezerviștii sunt anunțați de colegii noștri de la Interne să se prezinte la o anumită unitate militară unde sunt arondați, li se verifică actele de identitate, li se face un instructaj de securitate în muncă, apoi un aviz psihologic sumar, după care sunt echipați, li se înmânează armamentul. Dacă au planificat, participă la ședințe de tragere".

Ștefan Pavel a precizat că rezerviștii care nu se prezintă riscă sancțiuni și amenzi, dar că "în general este bine să nu ajungem la amenzi".

