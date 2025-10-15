Ministrul Apărării anunță cum vor fi folosiți banii de la UE pentru Apărare. România va beneficia de aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 14:45
Ministrul Apărării anunță cum vor fi folosiți banii de la UE pentru Apărare. România va beneficia de aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, despre fondurile SAFE pentru România FOTO Facebook /Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naționale, Liviu Moșteanu, a detaliat cum va folosi România fondurile europene SAFE, marți, 14 octombrie, la cea de-a cincea ediție a Conferinței Europene de Apărare și Securitate, desfășurată la Bruxelles. Dincolo de achizițiile militare și investițiile în infrastructură, România va fi mai bine conectată la Republica Moldova și Ucraina.

Într-un dialog exclusiv cu Aurélie Pugnet, corespondent-șef pentru sfera apărării a publicației Euractiv, ministrul Apărării a discutat prioritățile României în domeniul investițiilor în apărare, în contextul provocărilor de securitate de pe flancul estic, cu accent pe viitoarea foaie de parcurs Defence Readiness 2030, pe utilizarea fondurilor SAFE și pe eforturile NATO în consolidarea acestui flanc.

Ministrul Apărării naționale a evidențiat provocările pe care țările din această regiune trebuie să le gestioneze în vecinătatea zonei de conflict, precum și importanța abordărilor comune a acestor provocări, în context UE și NATO. De asemenea, a subliniat contribuția finanțării SAFE la susținerea eforturilor statelor membre pe palierul de apărare și importanța acordată acestui instrument la nivel național.

„România va folosi fondurile SAFE pentru achiziția de capabilități militare esențiale și pentru dezvoltarea infrastructurii critice pe Flancul Estic, urmărind și o mai bună conexiune cu Ucraina și Republica Moldova”, a subliniat ministrul Apărării.

Ministrul Ionuț Moșteanu a menționat amenințările la adresa securității europene, accentuând necesitatea unei abordări hotărâte și focalizarea eforturilor pe programe majore, care au capacitatea de a livra rezultate rapid, și a evidențiat și dimensiunea economică și societală a eforturilor de consolidare a capacității de apărare.

În context, el a pledat pentru consolidarea Bazei europene tehnologice și industriale într-o logică de echilibru geografic, axată pe întărirea rezilienței la nivel european, prin investiții la nivelul întregii Uniunii, care să contribuie și la crearea de locuri de muncă, amintind rolul central al societății în procesul de guvernanță europeană.

„Este esențial să utilizăm această oportunitate pentru consolidarea industriilor de apărare în întreaga Europă, generarea de beneficii pentru cetățeni și generarea sprijinului acestora pentru proiectul european astfel încât să evităm apariția unei Europe cu mai multe viteze”, a spus ministrul Moșteanu.

Totodată, în cadrul dialogului, ministrul român a mulțumit statelor aliate care contribuie la eforturile de descurajare și apărare în România, evidențiind importanța solidarității europene și euro-atlantice.

#Armata Romana, #MApN, #programul SAFE, #fonduri europene, #NATO , #armata
