Armata a emis ordine de chemare pentru rezerviștii din București și Ilfov. Explicațiile șefului Direcției de Informații din MApN

Autor: Ema Petrescu
Joi, 21 August 2025, ora 12:47
Rezerviștii din București și județul Ilfov au primit ordine de chemare din partea Armatei, pentru ”clarificarea situației militare.”

Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției de Informații și Relații Publice a MApN, a precizat, într-o intervenție la Digi24, că aceste ordine au rolul de a actualiza datele personale.

„Aceste ordine sunt primite de cetățenii care figurează în rezerva operațională a MApN - cei care au efectuat stagiul militar obligatoriu până în 2007, precum și militari, polițiști și cei din alte instituții ale sistemului de apărare care au trecut în rezervă și se încadrează în vârsta de a fi prezenți în rezerva operațională. Nu e vorba doar de cetățenii care au făcut stagiul militar obligatoriu, pot fi chemați și rezerviști care provin din cadrele active”, a spus colonelul Popovici.

Aceste proceduri sunt normale, a subliniat șeful Direcției de Informații și Relații Publice a MApN.

”Poate și-a schimbat buletinul, poate e inapt, poate suferă de o boală. O persoană cred că poate primi într-o viață maxim trei astfel de invitații. Nu ne focalizăm pe o anumită persoană sau pe o anumită zonă, pur și simplu chemăm periodic cetățenii din România pentru actualizarea datelor personale”, a mai explicat Popovici.

Ce fac persoanele chemate la unitatea militară

Colonelul Popovici a explicat ce fac cei chemați la unitatea militară, precizând că rezerviștii ”primesc și o masă caldă.”

”Odată ajunși la unitatea militară, participă cel mult o zi, de dimineața până seara, pe durata a 8 ore. De obicei (rezerviștii - n.r.) iau cunoștință cu unitatea respectivă și cu misiunile unității respective. Poate acum trei ani erau într-o unitate de infanterie, iar acum, din cauza vârstei, au fost mutați la o unitate logistică. Vede militarii activi de acolo, cunoaște comandantul, participă la o ședință de tragere, se familiarizează cu mediul de acolo”, a mai explicat șeful Direcției de Informații din MApN.

Potrivit legii, angajatorul trebuie să îi ofere concediu suplimentar plătit angajatului care primește ordin de chemare, pe baza adeverinței eliberate de centrul militar județean, a mai transmis Popovici.

Colonelul a mai transmis că ordinele de chemare au fost emise în contextul în care, în perioada 12-20 octombrie, va avea loc un exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei.

