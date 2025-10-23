Armata, pregătiri pentru o situație de criză. Reacția lui Armand Goșu: „Zona României nu a fost niciodată principala direcție de atac a Rusiei”

Autor: Alexandru Negrici
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 12:47
168 citiri
Armata, pregătiri pentru o situație de criză. Reacția lui Armand Goșu: „Zona României nu a fost niciodată principala direcție de atac a Rusiei”
Soldați români Foto: Facebook/Ministerul Apararii Nationale

Istoricul Armand Goșu a comentat declarațiile recente ale conducerii militare române privind necesitatea pregătirii pentru o eventuală criză, arătând că, deși România nu se află într-un pericol iminent, este importantă capacitatea țării de a se apăra și de a-și susține aliații pe flancul estic, în cazul unui atac al Rusiei.

„Nu se pune problema ca mâine să te atace Rusia, Rusia gâfâie. Rusia nu e în stare să cucerească Pokrovskul […]”, a afirmat Goșu, într-o intervenție la digi24.

El a adăugat, însă, că dacă situația s-ar agrava — în scenariul în care Rusia ar câștiga războiul din Ucraina și și-ar reface capacitatea militară în doi-trei ani — ar deveni „posibil, nu probabil, dar posibil" ca Moscova să inițieze noi acțiuni militare.

Despre direcțiile istorice de interes strategic, Goșu a spus: „Nu este neapărat vizată zona noastră. Zona României nu a fost niciodată principala direcție de atac a Rusiei către Occident. Este vizată Polonia și linia Varșovia-Berlin. Istoric, aceasta a fost linia de penetrare a Rusiei în direcția Europei.

Dar asta nu înseamnă că România, ca stat membru al NATO și UE, nu are niște obligații față de aliații ei să sară în ajutor. Aceste obligații nu sunt față de Ucraina, pentru că Ucraina nu este membră în NATO. Dar față de țările baltice, față de Polonia ... România trebuie să intervină, să trimită soldați acolo, să apere", a mai spus Armand Goșu.

Referindu-se la efectele economice și politice ale sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, istoricul a apreciat că măsurile recente ale administrației americane vor afecta capacitatea rusă de a susține o maşinărie de război puternică.

Comentariile lui Armand Goșu au fost făcute în contextul declarațiilor șefului Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, care a spus că România „nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru război”, ceea ce a generat dezbateri publice despre nivelul pregătirii și responsabilitățile asumate de stat în materie de apărare și sprijin pentru aliați.

Lada pune airbag pe vechea Niva, pentru prima dată în istoria mașinii aflată în producție 1977. Va fi doar unul singur, într-un loc ciudat și neașteptat
Lada pune airbag pe vechea Niva, pentru prima dată în istoria mașinii aflată în producție 1977. Va fi doar unul singur, într-un loc ciudat și neașteptat
Lada Niva este unul dintre cele mai cunoscute modele ale producătorului rus, cunoscut pentru performanțele sale în offroad, dar și pentru dotările spartane. Mașina s-a schimbat foarte puțin...
Presa franceză leagă explozia de la rafinăria Petrotel-Lukoil de un incident similar din Ungaria, la doar câteva ore. Ambele au legături cu Rusia
Presa franceză leagă explozia de la rafinăria Petrotel-Lukoil de un incident similar din Ungaria, la doar câteva ore. Ambele au legături cu Rusia
Două rafinării europene importante au fost afectate de incidente cu potențial dezastruos luni, 20 octombrie, scrie „Le Figaro”. Cotidianul notează că ambele rafinării, cea de la...
#Armata Romana, #Rusia, #invazie, #armand gosu , #armata
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Beat la volan, fotbalistul roman s-a izbit cu masina de un stalp din centrul orasului. Ce alcoolemie avea
ObservatorNews.ro
Doi tineri, gasiti morti in masina, in Harghita: langa ei era un asomator. Ipoteza: crima urmata de suicid
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Drum Radial 1 Vest Expres, proiect de 10 km care leagă Bulevardul Timișoara de Autostrada A0 din jurul Bucureștiului
  2. Medvedev mârâie din nou la Trump: ”S-a aliniat pe deplin cu Europa dementă.” Deciziile care l-au scos din minți pe apropiatul lui Putin
  3. Accident vestimentar în direct cu o frumoasă prezentatoare: ”Mai întinde-te o dată”
  4. Armata, pregătiri pentru o situație de criză. Reacția lui Armand Goșu: „Zona României nu a fost niciodată principala direcție de atac a Rusiei”
  5. Trump explică de ce SUA refuză să trimită rachete Tomahawk Ucrainei: „Este nevoie de un an de antrenament intens”
  6. Cine este bărbatul care a vrut să forțeze intrarea în Ambasada Rusiei. Mesajul transmis de misiunea diplomatică rusă după incident
  7. Cine era pilotul avionului ultraușor care s-a prăbușit în Vaslui. Ceața l-a împiedicat să aterizeze VIDEO
  8. Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”
  9. Dezastru la „Apele Române”. Pierderi de peste 450 de milioane de euro, dar angajații primeau sporuri pentru proiecte care nu s-au realizat
  10. Cadavrul unui nou-născut, descoperit în pungi pe un câmp din Bacău. Anchetatorii verifică dacă s-a născut viu