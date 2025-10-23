Armata, pregătiri pentru o situație de criză. Reacția lui Armand Goșu: „Zona României nu a fost niciodată principala direcție de atac a Rusiei”

Istoricul Armand Goșu a comentat declarațiile recente ale conducerii militare române privind necesitatea pregătirii pentru o eventuală criză, arătând că, deși România nu se află într-un pericol iminent, este importantă capacitatea țării de a se apăra și de a-și susține aliații pe flancul estic, în cazul unui atac al Rusiei.

„Nu se pune problema ca mâine să te atace Rusia, Rusia gâfâie. Rusia nu e în stare să cucerească Pokrovskul […]”, a afirmat Goșu, într-o intervenție la digi24.

El a adăugat, însă, că dacă situația s-ar agrava — în scenariul în care Rusia ar câștiga războiul din Ucraina și și-ar reface capacitatea militară în doi-trei ani — ar deveni „posibil, nu probabil, dar posibil" ca Moscova să inițieze noi acțiuni militare.

Despre direcțiile istorice de interes strategic, Goșu a spus: „Nu este neapărat vizată zona noastră. Zona României nu a fost niciodată principala direcție de atac a Rusiei către Occident. Este vizată Polonia și linia Varșovia-Berlin. Istoric, aceasta a fost linia de penetrare a Rusiei în direcția Europei.

Dar asta nu înseamnă că România, ca stat membru al NATO și UE, nu are niște obligații față de aliații ei să sară în ajutor. Aceste obligații nu sunt față de Ucraina, pentru că Ucraina nu este membră în NATO. Dar față de țările baltice, față de Polonia ... România trebuie să intervină, să trimită soldați acolo, să apere", a mai spus Armand Goșu.

Referindu-se la efectele economice și politice ale sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, istoricul a apreciat că măsurile recente ale administrației americane vor afecta capacitatea rusă de a susține o maşinărie de război puternică.

Comentariile lui Armand Goșu au fost făcute în contextul declarațiilor șefului Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, care a spus că România „nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru război”, ceea ce a generat dezbateri publice despre nivelul pregătirii și responsabilitățile asumate de stat în materie de apărare și sprijin pentru aliați.

