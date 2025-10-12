Câți români cred că armata ar putea rezista în fața unui atac al Rusiei până la ajutorul NATO SONDAJ

Doar 35% (adică puțin peste o treime) dintre cetățenii României sunt de părere că armata națională ar putea rezista, în eventualitatea unui atac al Rusiei, timp de cel puțin 48 de ore, așa cum prevede regulamentul NATO.

Această opinie a românilor este prezentată într-un sondaj realizat de grupul Avangarde, informează G4 Media la data de 12 octombrie 2025.

Termenul de 48 de ore, indicat în sondaj, este cel necesar pentru ca Alianța Atlantică să vină în ajutorul unui stat membru care a fost atacat.

Conform sondajului realizat în octombrie 2025, 35% dintre respondenți cred că Armata Română ar putea rezista 48 de ore în fața unui atac extern. 49% dintre români spun că armata nu ar rezista nici măcar 48 de ore, iar 16% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Pe de altă parte, 58 la sută dintre români estimează că riscul unui atac al Rusiei asupra României este „mic” sau „foarte mic”.

Această chestiune, prezentată în sondaj, vine la câteva zile după ce generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, declara, ca răspuns la întrebarea unui jurnalist, că Armata Română ar putea rezista "ca și Ucraina" în fața unui atac al Rusiei. După cum se știe, războiul din Ucraina a început la 24 februarie 2022, adică acum aproape patru ani.

În ipoteza unui atac al Rusiei asupra Republicii Moldova, 28% dintre români cred că România ar trebui să trimită trupe, în timp ce 55% se opun categoric unui asemenea sprijin.

Conform aceluiași sondaj realizat de Avangarde, aproape 58% dintre români sunt de acord cu solicitarea NATO ca statele membre, inclusiv România, să crească bugetele pentru apărare. 30% se opun acestei cereri, iar 12% evită un răspuns.

Reintroducerea stagiului militar obligatoriu este considerată de 43 la sută dintre români drept o idee bună. În schimb, 48 la sută dintre români se opun acestei idei.

