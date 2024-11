Bloggerii militari au transmis vineri, 8 noiembrie, că forțele ruse se apropie de capturarea unui oraș important de pe frontul de est din Ucraina, ca parte a campaniei lor de a înainta spre vest pentru a captura întreaga regiune Donbas.

Pe de altă parte, atacurile cu drone asupra portului sudic Odesa au continuat pentru a treia zi consecutiv, fiind lovite ținte civile și înregistrându-se victime.

Bloggerii de ambele părți ale frontului au raportat că forțele ruse au intrat vineri în satul Sonțivka și avansează dinspre nord-vest spre orașul Kurahove.

Autoritățile ucrainene nu au recunoscut că satul a căzut în mâinile rușilor, menționând în același timp că luptele pe frontul de est au fost mai intense în jurul orașelor Kurahova și Pokrovsk, acesta din urmă fiind un important centru logistic.

„Direcția Kurahove și direcția Pokrovsk sunt cele mai dificile în acest moment”, a declarat președintele Volodimir Zelenski în discursul său video nocturn. „Comandamentul militar și comandamentul brigăzii lucrează la consolidarea pozițiilor”, a afirmat președintele.

Russian terror state was busy targeting Ukrainian civilians overnight in Kharkiv and Odessa. Most likely this is part of Russian “peace plan”. pic.twitter.com/ehBEecxMB3