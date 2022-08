Ministerul britanic al Apărării: Șase comandanți ruși, demiși din cauza ”performanţei slabe” a trupelor Kremlinului în Ucraina

Performanţa slabă a forţelor armate ruse în timpul invadării Ucrainei a fost costisitoare pentru conducerea militară a Rusiei, fiind foarte probabil rezultatul demiterii a cel puţin şase comandanţi ruşi de la începutul ostilităţilor în februarie 2022, precizează Ministerul britanic al Apărării.

Potrivit acestuia, comandanţii ruşi din districtele militare de est şi de vest şi-au pierdut, foarte probabil, comanda. General-colonelul Aleksandr Chayko a fost demis din funcţia de comandant al Districtului Militar de Est în mai 2022.

În plus, general-colonelul Aleksandr Zhuravlev, care a comandat Districtul Militar de Vest din 2018, a lipsit de la evenimentele organizate de Ziua Marinei Ruse la Sankt Petersburg, pe 31 iulie 2022, şi a fost foarte probabil înlocuit de generalul-locotenent Vladimir Kochetkov.

Conform noilor informaţii prezentate pe Twitter de Marea Britanie, generalul Aleksandr Vladimirovici Dvornikov a fost ulterior înlăturat după ce a primit comanda generală a operaţiunii din Ucraina, iar generalul Serghei Surovikin a preluat comanda Grupării de Forţe de Sud de la generalul Ghenadi Valerievici Zhidko.

