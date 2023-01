Rușii ar fi adus în Ucraina înfricoșătorul vehicul sovietic UR-77 Meteorit. „Crimă de război, civilii nu au nicio șansă de supraviețuire”

Presa ucraineană vehiculează ideea că armata rusă a adus pe frontul din Ucraina lansatoare UR-77 Meteorit.

Pe rețelele sociale a fost publicată și o înregistrare video cu un bombardament puternic în Novoselivske, regiunea Lugansk.

„Mass-media ucraineană publică un videoclip cu bombardamente puternice în satul Novoselivske, regiunea Lugansk

Judecând după unda de șoc, ocupanții au folosit probabil un lansator UR-77. Folosirea unor astfel de arme în zonele rezidențiale este o crimă de război, deoarece civilii nu au nicio șansă de supraviețuire!, se arată în postările de pe rețelele sociale.

Ukrainian media publish video of heavy shelling in the village of Novoselivske, Luhansk Region

Judging by the shockwave, the occupiers probably used a UR-77 launcher. The use of such weapons on residential areas is a war crime, as civilians have no chance of survival. pic.twitter.com/QenOanJQ2T