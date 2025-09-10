Armata rusă anunță că nu are intenția de a lovi Polonia. „Suntem pregătiţi să avem consultări pe această temă”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 17:30
406 citiri
Soldați ruși FOTO: X/@mil.ua

Armata rusă a dat asigurări miercuri, 10 septembrie, că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a confirma sau infirma incidentul, că nu are nicio intenţie în sensul unei provocări, aşa cum acuză Varşovia.

Varşovia a acuzat Moscova că a lansat aceste aparate în cadrul unei „provocări”.

„Nu a existat nicio intenţie de a ataca ţinte pe teritoriul polonez”, a declarat Ministerul Apărării rus într-un mesaj referitor la noile sale atacuri nocturne împotriva Ucrainei, fără a confirma însă că aceste drone au intrat într-adevăr în spaţiul aerian polonez.

„Suntem pregătiţi să avem consultări pe această temă cu Ministerul Apărării polonez”, a transmis ministrul rus.

Potrivit TASS, Ministerul rus al Apărării susţine că raza maximă de acţiune a dronelor utilizate nu depăşeşte 700 km şi ele au lovit întreprinderile din industria militară a Ucrainei din regiunile Ivano-Frankivsk, Hmelnîţki, Jîtomîr, precum şi din oraşele Vinnţia şi Liov.

Anterior, jurnaliştii au cerut o reacţie de la Kremlin în privinţa incidentului din Polonia şi a acuzaţiilor care sunt aduse de Varşovia, dar purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a refuzat să comenteze şi i-a îndemnat pe jurnalişti să se adreseze Ministerului rus al Apărării.

Rusia încalcă spațiul NATO
#armata Rusia, #drone rusesti, #Polonia, #atac Rusia Ucraina, #drone rusesti polonia , #Rusia
