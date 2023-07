Avioanele rusești au hărțuit mai multe drone americane deasupra Siriei. Franța anunță un incident asemănător VIDEO

Avioane militare ruseşti au hărţuit joi dronele americane care participau la operaţiuni împotriva grupării Stat Islamic în Siria, acesta fiind al doilea incident de acest tip în mai puţin de 24 de ore, relatează CNN.

O dronă americană MQ-9 Reaper efectua joi o misiune împotriva unor ţinte ISIS din nord-vestul Siriei când de ea s-au apropiat avioane de luptă ruseşti, a declarat generalul Alex Grynkewich din cadrul US Air Force. Unul dintre avioanele ruseşti a început apoi să tragă cu rachete de semnalizare prin faţa dronei americane, într-o aparentă încercare de a lovi drona, forţând-o să efectueze manevre de evitare.

Colonelul Michael Andrews, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al Forţelor Aeriene, a declarat că cele două avioane de luptă ruseşti - un SU-45 şi un SU-35 - s-au angajat timp de aproape o oră într-o interacţiune "susţinută" şi "neprofesionistă".

Înregistrarea video a incidentului, dată publicităţii de forţele aeriene americane, arată două avioane de luptă ruseşti zburând în apropierea dronei americane. Unul dintre avioanele de vânătoare lansează apoi o serie de rachete de semnalizare în timp ce trece pe deasupra dronei.

For the 2nd consecutive day, Russian military fighter aircraft engaged in unprofessional behavior with U.S. aircraft over Syria. Please see the video of today's encounter.

Ads

For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visit https://t.co/Kv64rtJgUt pic.twitter.com/OXwM78DKGV