Șeful armatei Rusiei prezice zile grele în războiul din Ucraina: ”Situația este tensionată. Inamicul vine peste noi” VIDEO

Șeful armatei Rusiei care acționează în Ucraina, generalul Serghei Surovikin, a declarat marţi că situaţia de pe teren în Ucraina este "tensionată" pentru trupele sale în faţa unei contraofensive ucrainene, în special la Herson.

Populația orașului urmează să fie evacuată, după mai multe eşecuri semnificative ale forţelor ruse în estul şi sudul ţării, relatează AFP.

”Situaţia din zona operaţiunii militare speciale poate fi descrisă ca fiind tensionată. Inamicul nu renunţă la încercările sale de a ataca poziţiile trupelor ruseşti”, a declarat pentru televiziunea publică rusă Rossia 24 generalul Serghei Surovikin, responsabil cu operaţiunile ruseşti în Ucraina de zece zile.

”Regimul ucrainean încearcă sa spargă apărarea noastră”, adunându-şi ”toate rezervele” pentru o contraofensivă, a spus el.

🇷🇺🇺🇦Longer translated video of General General Surovikin-Surovikin: "The Ukrainian authorities use nationalist detachments against their military, who shoot everyone who tries to leave the battlefield" pic.twitter.com/LFb9fx8wVo