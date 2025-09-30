Statele Unite sunt invadate din „interior”, le spune Trump generalilor săi. Militarii ar trebui să considere „orașele periculoase ca teren de antrenament”. Unde ar vrea să trimită trupele

Președintele Donald Trump le-a spus, marți, 30 septembrie 2025, generalilor și amiralilor cu cele mai importante funcții în armata americană, că SUA sunt invadate „din interior” - referindu-se la imigranți -, iar Administrația Trump „readuce principiul fundamental conform căruia apărarea patriei este prima și cea mai importantă prioritate a armatei”, relatează Reuters și CNN.

„Doar în ultimele decenii politicienii au ajuns cumva să creadă că treaba noastră este să facem poliție în îndepărtatele ținuturi din Kenya și Somalia, în timp ce America este invadată din interior”, a spus Trump la reuniunea liderilor militari convocată de șeful Pentagonului la Quantico, în statul Virginia.

Trump a insistat că cei pe care i-a descris ca fiind invadatori nu sunt „diferți de un inamic străin, dar sunt mai dificili în multe feluri, pentru că nu poartă uniforme. Cel puțin atunci când poartă o uniformă, îi poți elimina", a punctat el.

Președintele Trump vrea să trimită armata în orașul Chicago

În timpul unui discurs de 71 de minute adresat liderilor militari de rang înalt, președintele Donald Trump a sugerat ca armata să folosească „orașele periculoase ca terenuri de antrenament”.

„I-am spus lui Pete (Hegseth) că ar trebui să folosim unele dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră, Garda Națională, dar și pentru armată, pentru că vom intra în Chicago foarte curând, care este un oraș mare cu un guvernator incompetent”, a declarat președintele.

Trump a povestit apoi o întâmplare în care a urmărit acoperirea mediatică a trupelor și a constatat că acestea erau scuipate. El a spus că noua politică ar trebui să fie „ei scuipă, noi lovim”.

Trump le-a spus apoi generalilor că, dacă vehiculele militare sau de poliție sunt lovite cu pietre sau alte obiecte, ofițerii ar trebui să facă absolut ce vor ei. „Ieșiți din mașină și puteți face ce naiba vreți să faceți, pentru că acei oameni sunt acolo, iar voi acum puteți muri din cauza asta”, a spus el audienței.

Trump a vizat frecvent imigranții în timpul mandatului său și în timpul campaniilor electorale.

Studiile arată, în general, că nu există dovezi că imigranții comit infracțiuni într-un procent mai mare decât americanii născuți în țară. Criticii spun că retorica lui Trump întărește stereotipurile rasiste.

După mai mult de 40 de minute de discurs în fața cadrelor militare, Trump a trecut prin mai multe subiecte, vorbind doar sporadic din observațiile sale pregătite dinainte. Discursul său a semănat cu majoritatea celorlalte discursuri pe care le ține, în ciuda cadrului neobișnuit și a audienței formate din cei mai importanți lideri militari ai țării, notează CNN.

Astfel, el a vorbit inclusiv despre decizia sa de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii - și despre conflictul care a urmat cu ziariștii de la The Associated Press; despre eforturile sale frustrate de a pune capăt războaielor din Gaza și Ucraina; despre candidatura sa la Premiul Nobel pentru Pace; despre dragostea sa pentru cuvântul „tarif”; despre fostul președinte Joe Biden care ar fi semnat orice, pe bandă automată; despre dragostea sa pentru emisiunea de televiziune din anii 1950 "Victory at War"; și despre deficiențele estetice ale navelor Marinei. La un moment dat, și-a amintit de momentul în care, luna trecută, a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziționate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce a considerat a fi remarci agresive din partea lui Dmitri Medvedev, fost președinte al țării și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

„A fost într-adevăr o persoană stupidă ... a menționat cuvântul nuclear”, a spus el, precizând ulterior: „Eu îl numesc cuvântul cu N. Există 2 cuvinte cu N și nu poți folosi niciunul dintre ele”.

La un alt moment, Trump a declarat că unele nave de război produse de armată sunt „urâte”.

„Eu sunt o persoană foarte estetică. Nu-mi plac unele dintre navele pe care le faceți din punct de vedere estetic”, a mărturisit el.

Pe de altă parte, președintele Donald Trump, obișnuit cu aplauze și urale, a părut să fie incomodat de faptul că publicul de data aceasta a fost tăcut când a apărut pe scenă. „Nu am intrat niciodată într-o încăpere atât de tăcută”, a mărturisit Trump stârnind hohote de râs.

Prin tradiție, comandanții militari adoptă o atitudine nepartizană. Ei îl ascultaseră mai devreme pe șeful Pentagonului, Pete Hegseth, în tăcere aproape deplină.

„Dacă nu vă place ce spun, puteți părăsi sala. Dar plecați și rangul tău"

Trump a sugerat că a fost avertizat în prealabil că se va adresa unei mulțimi tăcute. „Mi s-a spus: Domnule, nu veți auzi niciun murmur în sală. Și am spus că trebuie să îi relaxăm puțin pe acești oameni”, a glumit el adăugând că oricine nu apreciază mesajul său poate să plece și să renunțe. „Dacă nu vă place ce spun, puteți părăsi sala. Dar plecați și rangul tău, plecați și viitorul tău”, a spus Trump în râsetele audienței.

De altfel, pe tot parcursul discursului rostit și de secretarul apărării, Pete Hegseth, mulțimea de ofițeri militari superiori a fost în mare parte tăcută, în afară de câteva momente de chicoteli sau aplauze împrăștiate. Sala a rămas în liniște în picioare când Hegseth a părăsit scena după remarcile sale în care a criticat conducerea militară pentru că a permis ideologiilor „woke” să se răspândească și standardelor să scadă, promițând să revizuiască toate acestea și multe altele. Au existat aplauze întârziate după ce Hegseth a părăsit scena, notează CNN.

