Armata americană anunță că a ucis 12 membri ai grupării Stat Islamic în Siria

Armata americană a anunţat luni, 16 decembrie, că a ucis 12 membri ai organizaţiei Stat Islamic în timpul unor lovituri aeriene în Siria care au vizat lideri, combatanţi şi tabere de antrenament ale grupării jihadiste, transmite AFP.

Loviturile au fost desfăşurate pentru a împiedica gruparea teroristă să efectueze operaţiuni externe şi pentru a garanta că SI nu încearcă să profite de situaţie pentru a se reconstitui în centrul Siriei, a declarat comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), într-un comunicat difuzat pe X.

„În acest stadiu nu există niciun indiciu privind victime civile”, a precizat CENTCOM.

U.S. Central Command Conducts Airstrikes Against ISIS Operatives

Tampa, Fla. – U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted precision airstrikes targeting known ISIS camps and operatives in Syria, Dec. 16, killing 12 ISIS terrorists.

The strikes against the ISIS leaders,… pic.twitter.com/3gvjB56U3a