Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit asupra bazelor militare ale Federației Ruse în zona Henichesk, la limita dintre Herson și Crimeea, pe 9 iunie.

Acolo avea sediul cartierului general al grupului rus de trupe „Nipru”.

Propagandiștii ruși scriu despre bombardarea unei tabere de copii cu rachete britanice Storm Shadow. Nu sunt date despre numărul invadatorilor morți sau răniți cantonați în tabără în locul copiilor.

Potrivit propagandiştilor, punctul de atac se află la aproximativ 130 km de linia frontului.

Contul de Twitter Special Kherson Cat scrie despre explozia din apropierea satului Șhastlivțevo. Acolo se află tabăra de copii Brigantina, pe care Vladimir Putin a vizitat-o în secret în aprilie, dar jurnaliştii BBC au geolocalizat locul vizitei preşedintelui rus.

Serviciile de informații britanice au scris că grupul de trupe Nipru a fost creat pentru a apăra sectorul de sud-vest al frontului, unde invadatorii au suferit pierderi grele.

Șeful administrației de ocupație a regiunii Herson, Vladimir Saldo, susține că două rachete au lovit centrul de agrement, o rachetă ar fi fost interceptată de sistemul de apărare aeriană.

Între timp, administrația de ocupație a Crimeei întocmește liste cu persoane și valoril materiale și culturale pentru evacuarea din nordul peninsulei.

