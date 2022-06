Un raport dezvăluit de publicația americană Axios scoate la lumină un adevăr șocant referitor la forțele militare și la pierderile Ucrainei care luptă împotriva agresiunii Rusiei. Astfel, s-a vorbit că până la 1.000 de soldați ucraineni au murit sau au fost răniți în fiecare zi în luptele din iunie, în Donbas, iar un expert englez a notat că numărul victimelor trupelor Kievului sunt mai mari decât toată Infanteria Marii Britanii.

Experții militari spun că dacă Rusia ar fi atacat Marea Britanie, în loc de Ucraina, cert este faptul că forțele locale nu ar fi suportat atâtea pierderi, câte au avut ucrainenii în cele patru luni de război cu Rusia, potrivit 19fortyfive.

În timp ce s-au raportat pierderi masive în rândul armatei lui Putin, de când a început invazia neprovocată și nejustificată a Rusiei de la sfârșitul lui februarie 2022, și Ucraina a văzut cum și de partea sa, numărul victimelor a crescut foarte mult.

Potrivit unui raport publicat de Axios în luna iunie, până la 1.000 de militari ucraineni au fost uciși sau răniți în fiecare zi în Donbas și s-a anunțat în această săptămână că Ucraina a suferit acum mai multe pierderi, în cele patru luni de când a început războiul cu Rusia, decât există trupe în corpul de Infanterie din întreaga armată a Marii Britanii.

Să spunem că, potrivit UK Defense Journal, corpul de Infanterie al armatei Marii Britanii avea la data de 1 aprilie 2021, un număr de 18.023 de militari.

Un expert militar englez, Sam Cranny-Evans, de la Royal United Services Institute (RUSI) din Londra, a reamrcat adevărul șocant privind pierderile armatei ucrainene. El a postat pe Twitter:

”Statistică uriașă: Ucraina a pierdut mai multe trupe, ucise sau rănite decât toată Infanteria din armata Marii Britanii”.

Big stat: #Ukraine has lost more troops, killed and wounded, than there are infantry in the British Army.